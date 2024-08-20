台湾“海空精准射击操演”展现防空能力

台湾週四在此前从未对外开放的军事基地进行模拟拦截敌方战斗机和弹药的飞弹演习，这座岛屿在中国持续的武力威吓下寻求“有效战力”的升级。

（德国之声中文网）本週二（8月20日），台湾国防部在南台湾屏东九鹏基地发射台制型飞弹，与美制爱国者二型飞弹。

这是九鹏基地12年来首度邀请媒体入内拍摄，该基地隶属于负责武器发展的国家中山科学研究院。

台湾国防部发言人孙立方对媒体表示：“今天所有发射的飞弹都顺利地命中目标......展现了我们的官兵训练非常扎实。”

黎明时刻，士兵发射两枚飞弹到空中，同一时间海岸附近的一艘护卫舰发射RIM-66標准飞弹。

空军防空暨飞弹指挥部高淑莉上校表示，这次的军事行动目标在于提高“部队的整体战斗力”。

台湾举行实弹演习，8月20日在九鹏基地试射美制RIM-66標准一型中程防空飞弹 图像来源: SAM YEH/AFP

空军防空飞弹营营长郑咏儒中尉表示：“我们有能力、自信和决心我们能够保卫我们的国家，防卫我们的领空。”

此外，台湾国防部週二另行发布报告称，24小时内有5架中国飞机和11艘海军舰队在岛屿四周绕行。

北京政府一直以来宣称台湾是其领土，并持续透过派遣无人机、战斗机及航空母舰扰台用以加强军事压力。

台湾近几年来稳定增强军事防卫能力，除了进行大额武器采购，也增加国防预算，用以投资在军事改革和建造本土兵工厂。

(法新社)

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