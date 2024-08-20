台湾“海空精准射击操演”展现防空能力

台湾“海空精准射击操演”展现防空能力2024年8月20日
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（德国之声中文网）本週二（8月20日），台湾国防部在南台湾屏东九鹏基地发射台制型飞弹，与美制爱国者二型飞弹。
这是九鹏基地12年来首度邀请媒体入内拍摄，该基地隶属于负责武器发展的国家中山科学研究院。
台湾国防部发言人孙立方对媒体表示：“今天所有发射的飞弹都顺利地命中目标......展现了我们的官兵训练非常扎实。”
黎明时刻，士兵发射两枚飞弹到空中，同一时间海岸附近的一艘护卫舰发射RIM-66標准飞弹。
空军防空暨飞弹指挥部高淑莉上校表示，这次的军事行动目标在于提高“部队的整体战斗力”。
空军防空飞弹营营长郑咏儒中尉表示：“我们有能力、自信和决心我们能够保卫我们的国家，防卫我们的领空。”
此外，台湾国防部週二另行发布报告称，24小时内有5架中国飞机和11艘海军舰队在岛屿四周绕行。
北京政府一直以来宣称台湾是其领土，并持续透过派遣无人机、战斗机及航空母舰扰台用以加强军事压力。
台湾近几年来稳定增强军事防卫能力，除了进行大额武器采购，也增加国防预算，用以投资在军事改革和建造本土兵工厂。
(法新社)
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