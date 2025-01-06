台湾海底电缆遭破坏 又疑为中国货船拖锚所致

台湾北部基隆港外的海底通讯电缆上周五（3日）遭到毁损，涉案的船只被指为一艘悬挂喀麦隆国旗的中国货轮。

（德国之声中文网）台湾海巡署周五接获中华电信报案，指位于野柳东北方海域海底国际电缆损坏。中华电信称，确认损坏后已立即改由其他海底电缆传输资料，不影响台湾内部通讯。

海巡署随后表示，初步研判为航经该海域之喀麦隆籍“顺兴39”（SHUNXIN39）货轮造成。

虽然该艘货轮挂有喀麦隆国旗，但《金融时报》引述台湾官员说法报导称，该货轮在香港注册，唯一登记的主管是中国公民郭文杰（Guo Wenjie，音译）。另外，根据该艘货轮的船舶自动识别系统（AIS）讯号及卫星数据的资料，“顺兴39”曾在电缆断裂地点拖锚。

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台国安官员质疑非单纯事故

台湾官员称，受损的海底电缆是连接台湾与美国西岸的“横太平洋快速海缆系统”（Trans Pacific Express Cable System）一部分，由中华电信、美国AT&T、日本NTT、韩国电信、中国联通等多国电信业者所有。

海巡署也已于当日下午将货轮带至基隆港外海进行外部检查，并且透过无线电与船长通话，但由于天候恶劣，海巡无法登船。此外也由于事件发生后已拖太久，根据国际法规，海巡无法下令扣押货轮，以进一步进行调查。

海巡署官员表示，由于无法讯问“顺兴39”号船长，因此已请求韩国有关单位协助调查。 “顺兴39”号下一站将停靠韩国釜山，预计几天内抵达。

“顺兴39”自去年12月8日以来，就持续在台湾北部水域交错航行。一名台湾国安官员告诉《金融时报》，这样的航行方式暗示，此次电缆受损并非单纯的事故。 “这是全球破坏海底电缆趋势相当令人担忧的另一个案例”，该官员并指出涉及相关案件的通常都是破旧船舶，类似于俄罗斯的“影子舰队”船只。

俄罗斯“影子舰队”被认为与之前的海底电缆遭破坏事件有关。（资料图） 图像来源: NDR

中国货轮被怀疑切断欧洲海底电缆

目前，北京尚未对此事件做出正式回应。中国货船被指造成国际水域的海底电缆损坏已发生多次。

2023年11月，香港货柜船“新新北极熊”号被怀疑拖锚导致波罗的海两条海底电信电缆受损。

去年11月，波罗的海再有海底电缆被切断，中国货轮“伊鹏3号”因涉嫌造成破坏被瑞典调查。瑞典11月底请求中国配合调查，但强调没有针对北京提出任何形式的“指控”。

德国国防部长皮斯托里乌斯当时则认为，被切断的电缆可能是“破坏活动”的结果。 “没有人相信这些电缆是偶然被切断。”

德国国防部长皮斯托利乌斯：没有人相信这是偶然事件。（2024年12月） 图像来源: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

中国外交部当时否认对此事负有责任。中国外交部称：“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相”，并强调中方一直要求中国籍船只严格遵守相关法规、“高度重视保护海底基础设施安全”。

（综合报道）

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