 台湾海军启用快速布雷艇 蔡英文出席成军典礼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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时政风云

台湾海军启用快速布雷艇 蔡英文出席成军典礼

台湾周五启用了新的海军布雷艇，媒体认为，台湾希望增加其对中国的防御能力。

Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-wen besucht die Marie in Kaohsiung

（德国之声中文版）台湾海军192舰队今天于高雄左营举办第一、第二布雷艇中队成军典礼，由总统蔡英文到场主持。为此，台湾政府投入约9亿元台币预算，打造了4艘快速布雷艇。

据《中华日报》报导，蔡英文致词时指出，布雷艇由龙德造船公司制造，再加上中科院研发的自动化布雷系统。相较过去海上的布雷作业都是由海军官兵乘坐登陆艇再以人力投放，布雷艇不仅更能抵抗风浪，海军在执行布雷作业时，也更能迅速确实达成任务。布雷艇能够在不需要潜水员的情况下，高速自动播撒大量体积小但威力强大的水雷。

《联合报》报导，每艘布雷艇设有4条自动化布雷轨道，每条轨道均有一具自走推车，操作人员可透过遥控器或布放操控台将水雷自轨道上推送至艇艉执行水雷布放。该报引述台湾海军所公布的资料指出，快速布雷艇的艇长为41公尺、艇宽8.8公尺，最大排水量为376吨、满载吃水1.7公尺，最大航速14节，每艘布雷舰搭载17位人员。

Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-wen besucht die Marie in Kaohsiung

台湾政府投入约9亿元台币预算，打造了4艘快速布雷艇

自造舰艇减少对美国依赖

蔡英文表示，成军典礼再次展现台湾推动国防产业的成果，「让世界看见我们守护国家的决心」。台湾政府希望透过自造舰艇，振兴国内军火工业和减少台湾对主要盟友美国的防御性武器依赖。除了本次的布雷艇，龙德公司还为台湾军队和警察生产拦截艇和巡逻艇等船只。

《法新社》称这种防御升级是台湾为阻止中国入侵的战略之一。中国一直以来将台湾视为其领土的一部分，并在近几年加强了对台湾的威吓，包括频繁的军事演习和派遣战机在台湾岛周边飞行。

（中华日报、联合报、法新社等）

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