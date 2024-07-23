台湾汉光演习标榜“无剧本” 看点有哪些？

汉光实兵军演以及聚焦民防的万安演习22日起在台湾登场。台湾军方今年特别强调“实战化”，例如不事先公开具体“剧本”、取消“假想敌”设计等，这些新做法也引发中国媒体关注。

（德国之声中文网）週一（7月22日）起，台湾举行为期5日的汉光实兵演习。这是民进党籍的赖清德上任总统后首场汉光军演，他週二（23日）身穿迷彩服，偕同台湾国防部长顾立雄等人前往台湾东部的空军基地，并首度以三军统帅身分，视察战机演练和伤患检伤后送流程。

一年一度的汉光演习是台湾规模最大、最复杂的三军联合作战演练。根据台湾国防部，汉光演习是依解放军侵台的可能行动，推想、规划台湾军队如何操演，并检验军队的作战应变与协防能力。

台湾参谋总长梅家树今年6月曾表示，因应中国解放军逐渐展现出“由演转战”的能力，因此如何让台湾部队能够“平战转换”，是本次汉光演习的重点。

中国外交部发言人毛宁22日被问及台湾汉光演习，她的说法不脱中国政府一贯立场，主张台海紧张的源头是民进党政府“在外部势力的纵容支持下不断谋独挑衅”。

对此，台湾外交部23日回应，台湾政府加强国防、捍卫民主自由的生活方式，“不接受他国说三道四”。

23日上午，台湾国防部例行公布解放军动态，显示过去24小时内，在台湾附近发现18架次的解放军机，其中有6架逾越台海中线。

图为今年6月28日，台湾军人在台中演习。（资料照） 图像来源: Chiang Ying-ying/AP/dpa/picture alliance

标榜“无剧本，实战化”

据台湾中央社整理，这次的汉光演习在正式军演的前一个週末，先行“下达灰色地带侵扰、集结征候”，让官兵提早进入“战时情境”。

首日的演练重点是“战力保存”，主要内容是战机从西部飞往东部的基地，演练“战机战备转场”。台湾《自由时报》22日指出，第一天的亮点是在花莲的空军基地模拟解放军的飞弹袭击，“F-16V战机分批经由连络道驶往佳山……特别挂载空射型鱼叉反舰飞弹，直接驶入洞库外保存战力”，演练加油补给、反击出现在东部外海的解放军。

依原定规划，接下来几日的重点还包含反登陆、反空机降操演，以及金门、澎湖、马祖等外岛的实弹射击，还有台湾本岛的防空、反登陆演练。不过在23日，由于台风逼近，部分反登陆与反空机降演习取消。

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往年有批评声音称汉光演习有如一场“戏”，但今年的汉光军演标榜尽可能“贴近实战”，除了取消预演和大型表演性质的科目，也以“无剧本”的方式演练。

台湾国防部发言人孙立方7月中旬曾向媒体说明，“无剧本”实际上指的是“有剧本，但不剧透”，也就是从敌人可能的行动出发，设想演练的情境，但事先不会把具体科目时间表告诉官兵。不过，跟地铁、机场等关乎一般民生的演练安排，则仍会公布大致的规划。

台湾军方表示，由于没有事先公开“剧本”，如果在本岛展开实弹演习，可能会有安全疑虑，因此今年采取“本岛实兵不实弹、外岛实兵实弹”的方式。台媒称，虽然本岛不打实弹，但“更强调‘实时’与‘同时’训练”，且24小时都有演习，藉此加强“夜战”能力。

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“取消红军假想敌”引媒体关注

今年汉光演习不同以往之处，还在于取消特战部队、海军陆战队扮演假想敌“红军”的安排。台湾参谋总长梅家树表示，这是为了让这些部队回归防卫作战的角色，更能熟悉战时的战术与守备位置。

不过，这样的改变遭到部分台湾媒体质疑。《联合报》6月底曾引述不具名的台湾退将说法称，军演若没有设定假想的攻击方，有如“对著空气打拳击……变成纯表演”。

中华战略前瞻协会研究员揭仲接受中时新闻网采訪时说，“取消实兵对抗训练”恐怕让实战化演习“功亏一篑”；揭仲主张，过去的对抗训练乍看是由“红军”攻击“蓝军”，但背后的核心概念应为“受训者互为假设敌”，名义上的“红军”虽是攻击方，但也可同时练习“夺回作战”；防卫方则应可以在对抗作战的过程之中，“了解防卫计划可能的问题”。

台媒的质疑进一步被中国媒体引用、以此为基础批评汉光演习。中国官媒《环球时报》7月中旬以台媒报道为依据，称台湾的汉光演习“吹嘘无剧本”、“成为岛内社交平台上嘲讽的热门话题”；“凤凰网”22日也发布文章，称取消假想敌的做法是“足球比赛踢假球老被人骂，就改成点球大赛”。

针对实兵对抗，台湾国防部发言人孙立方强调，“实兵对抗并未取消”，比如空军的天龙操演也是空中对抗演练。

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民防演练

除了上述规划，以军事操演为主的“汉光演习”也搭配以民防逃生为主的“万安演习”，后者采分区演练，台湾各地区民众须依照规定，在模拟防空警报发布时，配合疏散避难和交通管制。

据台湾内政部规划，模拟警报解除之后，各地也与民防团队进行灾民收容救济、灾害救援等演练。

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（中央社、自由时报、联合报、中时新闻网等）

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