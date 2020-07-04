 台湾汉光军演再出事故 蔡英文哀悼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2020

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时政风云

台湾汉光军演再出事故 蔡英文哀悼

周四下午，台湾陆军航空兵的一架侦察直升机在参加“汉光演习”期间于基地内坠毁，机上两名飞行员全部罹难。就在两周前，台湾海军陆战队的一艘快艇在“汉光”预演期间翻覆，导致两人伤重不治。

Taiwan Taipeh | Amtsantritt Tsai Ing-wen, Präsidentin (Reuters/Wang Yu Ching/Taiwan Presidential Office)

(德国之声中文网) 台湾陆军航空特战指挥部周四下午(7月16日)对外界表示，失事直升机隶属于陆航601旅，当时已经结束了汉光演习战备操演任务，正要从新竹空军基地飞回原先驻扎的基地。事发时，这架美国产0H-58D型侦察直升机刚刚起飞数分钟，飞行员发现主旋翼失效，立刻通报塔台要返场降落。但是最终直升机发生了"重落地"并起火燃烧，两名飞行员不幸罹难。

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美国国务院又批准一项总价值6.2亿美元的对台军售案，将为台湾已有的"爱国者-3"防空导弹更新换代及认证测试。这是特朗普政府迄今对台第七次军售。 (10.07.2020)

解放军机从6月以来就频繁进入台湾的防空识别区，两周内达到八次之多。因应中共的频繁出现，美军露面几率也升高，甚至派出加油机。24日，中美两军出现对峙，紧张情势一触即发。 (24.06.2020)

台湾总统蔡英文已经通过脸书向殉职飞行员表示哀悼，并期盼"全体国人能够给辛劳保家卫国的国军最大的支持"。

台湾陆军航空特战指挥部表示，军方已经成立了专案小组进行调查，并派遣高级别人士前往现场协助处理。台军方目前已经暂停派遣各型直升机执行任务。

根据计划，本年度汉光演习在7月16日当天于多地进行了"三军联合反登陆实兵实弹操演"，蔡英文本人也在台中观摩了其中一场操演。

此前，7月3日即汉光演习语言期间，台湾海军陆战队也在高雄发生了一起橡皮艇翻覆事故，导致7人落海，其中2人伤重不治、不幸殉职。

文山/苗子/(中央社、联合新闻网)

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