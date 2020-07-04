台湾汉光军演再出事故 蔡英文哀悼

(德国之声中文网) 台湾陆军航空特战指挥部周四下午(7月16日)对外界表示，失事直升机隶属于陆航601旅，当时已经结束了汉光演习战备操演任务，正要从新竹空军基地飞回原先驻扎的基地。事发时，这架美国产0H-58D型侦察直升机刚刚起飞数分钟，飞行员发现主旋翼失效，立刻通报塔台要返场降落。但是最终直升机发生了"重落地"并起火燃烧，两名飞行员不幸罹难。

台湾总统蔡英文已经通过脸书向殉职飞行员表示哀悼，并期盼"全体国人能够给辛劳保家卫国的国军最大的支持"。

台湾陆军航空特战指挥部表示，军方已经成立了专案小组进行调查，并派遣高级别人士前往现场协助处理。台军方目前已经暂停派遣各型直升机执行任务。

根据计划，本年度汉光演习在7月16日当天于多地进行了"三军联合反登陆实兵实弹操演"，蔡英文本人也在台中观摩了其中一场操演。

此前，7月3日即汉光演习语言期间，台湾海军陆战队也在高雄发生了一起橡皮艇翻覆事故，导致7人落海，其中2人伤重不治、不幸殉职。

文山/苗子/(中央社、联合新闻网)

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