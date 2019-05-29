 台湾民进党总统候选人进入“对决”模式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2019

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时政风云

台湾民进党总统候选人进入“对决”模式

本周末，民进党举行了2020总统大选初选的唯一一场政见发表会。会上虽然没有给两位主角直接正面交手的机会。但是其背后斗争的风起云涌已经可以在会上略见一斑。

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Getty Images/S. Yeh)

带着执政优势的蔡英文：“赖前院长施政蓝图就是我现在在盖的房子”（资料图片）

（德国之声中文网）本周六（6月8日），台湾执政党民进党总统初选唯一一场政见发表会，也就是电视辩论会，如期举行。参与辩论的是台湾总统蔡英文和其党内的潜在竞争者赖清德。

在长达1个半小时左右的政见发表会中，抽签获得首先发言权的赖清德表示，台湾一定要共同抵抗共产社会扩张，同时推动中国民主化。不仅台湾可以安全，主权可以维护，对和平也有帮助。这位曾任台湾行政院院长政治家曾表态称，自己是"务实的台独工作者"。他表示在过去访问中国上海期间，即便身在中国大陆，还是会公开讲台湾前途决议文。

1999年通过的台湾前途决议是民进党的理念和党纲，宣称台湾"事实上"已经是一个主权独立的民主国家。决议文写道：台湾"固然依目前宪法称为中华民国，但与中华人民共和国互不隶属，既是历史事实，也是现实状态"，决议文主张，"任何有关独立现状的更动"都必须经由台湾全体住民以公民投票方式决定。

William Lai (picture-alliance/AP Photo/J. Lai)

之前从医的赖清德自称出身贫穷，更能体会人民生活之苦（资料图片）

共同与不同

虽然是有电视辩论的味道，但在台湾独立这一立场上，两位参与者表现出高度一致。现任总统蔡英文表示，执政三年来最重要的工作就是确保台湾主权自主，主权独立。这是她"每一天都在做的事情"。此外，现任政府致力于强化台湾国防，增强国防战力，提升国防自主能力，并且建构全世界对台湾的支持，对一国两制"清楚拒绝"。

既然是两位候选人同时出场，就避免不了竞争互斗的情景出现。在最后阶段的结论性发言中，赖清德直戳蔡英文"软肋"，指出民进党在2018的九合一选举中"遭受了空前的困难"，如今必须面对人民声音的检验，勇敢掌握"接力赛的智慧"。他拿自己喜欢的棒球运动做比喻，指出"一场球赛最大的价值就是赢得胜利"，一个比赛队伍不会把派出最强投手来带领队伍的做法视为背叛团体。赖清德此番表态意指自己如今是民进党中最强的选手，蔡英文应该顺势而为。

面对这样的挑战，2008年开始将民进党从低谷带向执政权威的蔡英文也毫不含糊，在政见发表会后的记者会上表示，没有候选人说自己不是最强的 ，她也认为自己最强的，只是说与不说的问题。面对赖清德在政见发表会上有关未来政策的表述。蔡英文表示："赖前院长施政蓝图就是我现在在盖的房子……赖清德的未来是就是蔡英文的现在进行式。"

 

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