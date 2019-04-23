台湾民粹政治崛起 专家：恐使明年大选失焦

(德国之声中文网) 台湾著名脸书社群爆料公社周二 (4月23日) 分享了一段中国女游客与冰店老板争执的影片，而这段6分多钟的影片一上网，便引来超过千名网友热议。 影片中，一名中国女子因不明原因，在点餐时闯进店家的柜台。 当冰店老板请她离开柜台区点餐时，她却霸占柜台，并开始出言「你们中华民国就是殖民地，一个破破烂烂之地，你们台湾有几个养活自己的，都靠大陆的福利来支撑」。

冰店老板最后与她争执不下，气得直说「不做妳的生意了，请妳离开」，并批评该女子「丢脸丢到别的国家」。 最后事件在警察到场后才落幕。 但台湾不少网友在看完该影片后，纷纷留言分享之前经历过的类似情形，台湾网络红人馆长陈之汉更将此事件与台湾主权挂勾，表示要是台湾被中国统一了，「台湾人只能求施舍当奴才」。

随着台湾的2020总统大选进入白热化阶段，台湾内部关于主权的讨论热度也不断上升，其中「亡国感」这个词汇开始出现在相关的网络讨论中。 时常在脸书分析时事的律师吕秋远4月12日便以「亡国感」为主轴，分享对2020总统大选的忧虑。 他表示在目睹中国在其境内施行的铁腕政治后，他担心台湾现有的重要价值会慢慢流失。 吕秋远说: 「台湾最重要的价值就是自由、尊重、人权、平等、民主，以后这些价值，是不是只能在别的国家的教科书里看到？ 」

亡国论还是中国威胁论?

一名不愿具名的蓝营政治幕僚表示，台湾长年陷入「恐惧的政治」的操作中，而这也导致与「亡国感」相关的讨论一直存在。 他说: 「绿营操作的是『统一』的恐惧，蓝营操作的是台独锁国与『战争』的恐惧。 但两种想象都与现实有点距离。 」他认为，由于两岸通一会牵涉到两套宪法的对接关系，所以要在现实中达成统一真的没这么容易。

专门研究台湾政治的旅美学者陈方隅则指出，「亡国论」过去一直是泛蓝阵营在使用的论述，不少学术研究也指出「亡国论」是从外省人的危机意识动员开始的。 然而，他认为虽然中国对台湾的威胁确实存在，他并不觉得民进党有刻意在操作与「亡国论」相关的话题，倒是觉得中国威胁论确实存在。 他说：「许多智库与研究单位指出台湾是中国操纵统战的第一线，而中国也在这方面投入不少资源。 」

陈方隅认为台湾社会普遍对中国威胁论的认知还是很少，但如果中国威胁论能因「亡国论」而得到更多人的关注，那么对台湾来说，未必是件坏事。

然而，台北大学犯罪学研究所的助理教授沈柏洋认为，其实中国对台湾的威胁一直都存在，而台湾社会近期再度出现与「亡国感」相关的讨论，是因为人民开始意识到来自中国的威胁。 但沈柏洋说：「只要台湾政府能实时透过立法来建立反制措施，台湾应该仍有机会抵抗中国的威胁。 」

大选失焦的风险

蓝营政治幕僚表示，台湾目前面临最大的政治挑战是保守主义与民粹主义的集结，他担忧，要是台湾的政治一直掉入蓝绿卷标的恐惧，在明年大选可能就无法聚焦讨论如何增强台湾本身的实力。 他指出：「台湾如果怕被并吞，最根本的是要增强我们的实力--我们的军事国防、产业经济、社会制度等。 」

台湾过去几个月来最典型的民粹政治崛起，莫过于韩国瑜所带起的「韩流」。 陈方隅分析，韩流崛起主要是由台湾社会对现状的不满、经济发展的停滞与社群媒体的推波助澜所促成的。 但他也点出，民粹政治人物往往并无法真的解决问题，而真正能解决问题的方法，还是需要从政治体制内部去寻找。 他指出: 「民粹政治人物的崛起确实是个危机，因为到时可能会有许多无法解决问题的政治人物来领导国家。 」

沈柏洋表示，民粹政治通常在保守主义与人权对抗时会蓬勃发展，而这正是台湾目前面临的情况。 他预测台湾民粹政治崛起的现象，恐怕还会维持一段时间。 他说：「民粹政治要退烧，除非大家生活富足后贫富差距变小。 」

至于该如何反制民粹政治的崛起，陈方隅认为大部分选民还是想选能带给人民希望的候选人，所以如果有意参与2020总统大选的政治人物仍以恐惧来动员选民的话，此招数的效果恐怕有限。 他说：「要打赢选战的话，还是要以正向、能带给人民希望的方向去打选战。 」