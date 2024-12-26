台湾民众党主席柯文哲被检方起诉

前台北市长、民众党主席柯文哲因“京华城”弊案、“木可公司”政治献金等案，周四（12月26）日遭台北地检署起诉。检方要求28年6个月的刑期。

（德国之声中文网）检方指控，柯文哲违背市长宣誓条例“不收受贿赂”等誓词，图利财团、侵占数千万政治献金，因此以收贿、图利、侵占、背信等罪起诉他。柯文哲自今年9月以来一直在押，当时他反指检方“编故事”，否认指控。

对于柯文哲遭起诉，民众党立委黄国昌批评检方“政治办案”，执政的民进党称“尊重司法”，国民党则呼吁司法机关公正审查，“重新找回民众的信任”。

65岁的柯文哲从医界出身，2014年太阳花运动之后步入政坛，曾担任两届台北市长。 2019年，他创立民众党，在今年初的总统大选中落败。他曾被视为台湾第三势力崛起的指标人物。如今柯文哲政治丑闻缠身，民众党声望也遭重挫，有观察认为，这显示台湾政坛第三势力的衰落。

不过，台湾另一支第三势力“时代力量”党主席王婉谕26日在脸书上表示：“不要因为对柯文哲失望，就对更好的政治期许感到绝望，或对公共事务转趋冷漠……台湾需要国家立场明确、反共的在野党，更需要清廉、价值清晰的第三势力。 ”

今年9月柯文哲被捕时，社会民主党台北市议员苗博雅曾称他是“迷航的政治教主”，“台湾要迈向一个更成熟的公民社会，面对政治偶像的幻灭是必然的过程”。

（综合报道）

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