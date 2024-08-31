台湾民众党主席柯文哲不服逮捕 法院驳回提审

卷入京华城案的的台湾民众党主席柯文哲拒绝夜间侦讯，被当庭逮捕。这名台湾第三大党的领袖近日丑闻缠身，已严重影响到其自身与民众党的支持率。

（德国之声中文网）因台北京华城弊案被查的台湾民众党主席柯文哲周六（8月31日）凌晨拒绝夜间侦讯并欲离开，被台北地方检察署当庭逮捕。

对此，台北地检署发布声明指出，检察官告知柯文哲可以先行休息后再接受讯问，但仍遭柯文哲拒绝。台北地检署还表示，经审酌柯文哲涉犯贪污治罪条例的图利罪，犯罪嫌疑重大，且有事实足认有勾串共犯及证人之虞，若柯文哲未完成讯问程序，即任其自由离去，将使案情晦暗不明的风险骤升，而有妨害侦查目的，因此决定将其当庭逮捕。

柯文哲认为逮捕程序有误，声请提审。台北地方法院则于周六当天认定逮捕合法，裁定声请驳回，柯文哲应返回台北地检署继续接受侦讯。

关注此案的中国媒体财新网指出，这是台湾政坛史上首次有主要政党的负责人被检方逮捕的纪录，柯文哲被调查将牵动台湾政坛板块变动。

律师：考虑提出抗告

据台湾《联合报》周六报道，柯文哲的委任律师郑深元表示，考虑提出抗告。并透露检廉问完政治献金案后，才问京华城案，柯文哲无法接受车轮战式讯问，才主张拒绝夜间询问。台北地检署此前解释，检察署和廉政署依法实施侦查作为，且两案有相关联处。

另据台湾中央社报道，民众党立法院党团总召黄国昌周六下午前往现场与支持者席地而坐声援，他强调，民众党绝对不会被击垮，他们都相信柯文哲、支持柯文哲争取清白。

柯文哲曾于2014至2022年之间担任台北市长 图像来源: Wally Santana/picture alliance/ASSOCIATED PRESS

从异军突起到丑闻缠身

柯文哲于五年前创立的民众党是台湾立法院内仅次于国民党、民进党的第三大党。在今年一月举行的台湾总统和立法委员选举中，柯文哲获得369万票，得票率26.46%。有观察人士认为，这对于一个首次参选总统的政党或者个人而言，算是相当不错的成绩。

目前，虽然民众党在台湾113席立法院中仅有8个席位，但由于执政的民进党和最大的反对党国民党均未能在立法院选举中赢得半数，所以民众党民众党成为关键少数，扮演着举足轻重的角色。

然而， 这名曾于2014至2022年之间担任台北市长的民众党党主席近日却接连卷入政治丑闻。在京华城容积率弊案中，柯文哲被指在台北市长任内处理京华城都市更新计划时放宽容积率，或有不当图利。周五上午，台北地检署联合廉政署搜索民众党中央党部并搜索了柯文哲的住家及办公室。柯文哲向媒体表示，这是台湾史上首次有主要在野党的中央党部与其主席的住家、办公室被搜索。他强调说：“我非常坦荡，我知道自己没有问题。执政当局要清楚说明，今天是有什么证据要做这个动作？”

暂卸党主席职务

此前一天，为解释已延烧一个月的2024年大选政治献金疑云，柯文哲召开记者会表示，当初是为了节省人力，却变成没有监督，赔上自己和民众党的声誉和形象，并鞠躬致歉。他指出，自己“要负最大责任”，因此决定向党部请假三个月，暂时卸下党主席职务，并自请党内中评会调查。柯文哲还表示，要好好反省，自己“还能不能带领台湾民众党、能不能继续给支持者愿景与继续前进的力量？”

政治献金争议尚未平息之际，柯文哲本周一又被爆出用4300万新台币选举补助款，购置立法院附近的商业办公空间，而且登记在自己名下。为此，柯文哲解释，该党需要一个在立法院附近的办公室给立法委员和智库等使用，他只看到需要，没有考虑后果，这是他行事风格错误之处。而将办公室登记在他个人名下，柯文哲表示，无论登记谁名下，都是他与党在使用，两者不冲突。

路透社观察到，台湾媒体普遍预计柯文哲将再次参选2028年总统大选。然而，民调显示，围绕柯文哲及其政党的丑闻已严重打击了他和民众党的支持率。

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