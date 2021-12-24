台湾民众传目击中国火箭 专家：小心太空战

(德国之声中文网) 根据多家台媒周五 (12月24日)报道，有民众在西港后营目击夜空中有拖着大型尾焰升空的不明飞行物。

台湾前新江舰长吕礼诗在脸书转贴中国民航机师在广州空域拍摄下来的影片表示，这就是23日傍晚在海南岛的文昌航天发射场升空的中共CZ-7A运载火箭，也就是长征七号火箭。

根据《联合报》，台湾各部门都表示没有异状，也说「军方私下认为与中共火箭无关，但也无法说明飞行物为何。」

但吕礼诗說：「如果这位长官先看了法国解放军事观察家Henri Kenhmann所绘CZ-7A运载火箭的发射轨道，与中国民航机师的影片，应该就不会这么有勇气的否认了吧...。」

12月23日18时12分，中国在文昌发射场用长征七号改运载火箭，成功将试验十二号卫星01星、02星发射升空。中国官媒报道，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

环球网注意到台媒报道，语带讽刺说「台防务部门又说『严密掌握』」，称台湾网友说「回应等于没回应」。

中国军事实力展现?

吕礼诗告诉德国之声，中国没有清楚地说明长征七号送上太空试验卫星用图为何，只知道它进入「同步轨道」，监测单一区域。

他说：「中国是很有目标的在做这些太空发展，这些科技最后都会回头来作为军事使用。」

吕礼诗呼吁台湾要注意「太空战」，也就是中国透过卫星所进行的各种军事发展，以及中国研制太空实验室、登月工程，火星探测等「太空军事化」的行动。

他呼吁台湾中科院与国防部应该共同合作讨论因应，发展出类似萨德系统的反导弹系统。

熟悉中国军事的中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑则对德国之声表示，长征7号运载火箭发射略成功是中国军事实力展现。

他说：「它不会立即有军事威胁，但主要是能力的展现。火箭载体里面应该有一些科技是未来可以运用在军事用途。」

林颖佑认为，中国虽然在火箭载体上的发展成果斐然，但是在地面导引和管理还有很多组织面上需要加强的部份。

他表示与美国NASA不同：「过去中国在发展航天主要是在装备发展部这个单位，但是在地面的雷达和场站是再战略支援部队，火箭军跟飞弹跟空军也有关联，多部门的整合会造成底下反应的问题。」

(综合报道)

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