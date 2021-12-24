 台湾民众传目击中国火箭 专家：小心太空战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2021

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时政风云

台湾民众传目击中国火箭 专家：小心太空战

台海局势紧张，两岸一举一动备受关注。 23日，台湾南部有民众表示在夜空目击不明飞行物，有专家分析就是中国长征七号火箭。如果为真，对于台湾有什么意义？

China schickt weiteren Versorgungsflug zur neuen Raumstation

中国23日成功发射试验十二号卫星01星、02星。台湾方面传出有民众目击卫星发射的实况，引起网民热烈讨论。

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神舟十三号载人飞船发射后，三名航天员顺利进驻天和核心舱。此次任务被中国官方称为“太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战”。被排除在国际空间站之外的中国正在打造自己的空间站。

中国神舟十三号将在16日发射，三名航天员将在太空停留六个月，其中首名实施出舱活动的女航天员成焦点，她的身世背景为何？

英国《金融时报》报道称，中国在今年8月测试过一枚可携带核弹头的在轨超高音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。报道称，中国在超高音速武器发展方面的进展令“美国情报部门感到措手不及”。

一枚重型运载火箭将中国空间站的第一部分送入了太空。专家警告说，火箭主段现正以失控状态重返大气层，届时，碎片会落在哪里，无法确定。

中国正在推行一项雄心勃勃的太空计划。现在又传来一枚新型运载火箭首飞成功的消息。

(德国之声中文网) 根据多家台媒周五 (12月24日)报道，有民众在西港后营目击夜空中有拖着大型尾焰升空的不明飞行物。

台湾前新江舰长吕礼诗在脸书转贴中国民航机师在广州空域拍摄下来的影片表示，这就是23日傍晚在海南岛的文昌航天发射场升空的中共CZ-7A运载火箭，也就是长征七号火箭。

根据《联合报》，台湾各部门都表示没有异状，也说「军方私下认为与中共火箭无关，但也无法说明飞行物为何。」

但吕礼诗說：「如果这位长官先看了法国解放军事观察家Henri Kenhmann所绘CZ-7A运载火箭的发射轨道，与中国民航机师的影片，应该就不会这么有勇气的否认了吧...。」

12月23日18时12分，中国在文昌发射场用长征七号改运载火箭，成功将试验十二号卫星01星、02星发射升空。中国官媒报道，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

环球网注意到台媒报道，语带讽刺说「台防务部门又说『严密掌握』」，称台湾网友说「回应等于没回应」。

中国军事实力展现?

吕礼诗告诉德国之声，中国没有清楚地说明长征七号送上太空试验卫星用图为何，只知道它进入「同步轨道」，监测单一区域。

他说：「中国是很有目标的在做这些太空发展，这些科技最后都会回头来作为军事使用。」

吕礼诗呼吁台湾要注意「太空战」，也就是中国透过卫星所进行的各种军事发展，以及中国研制太空实验室、登月工程，火星探测等「太空军事化」的行动。

他呼吁台湾中科院与国防部应该共同合作讨论因应，发展出类似萨德系统的反导弹系统。

熟悉中国军事的中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑则对德国之声表示，长征7号运载火箭发射略成功是中国军事实力展现。

他说：「它不会立即有军事威胁，但主要是能力的展现。火箭载体里面应该有一些科技是未来可以运用在军事用途。」

林颖佑认为，中国虽然在火箭载体上的发展成果斐然，但是在地面导引和管理还有很多组织面上需要加强的部份。

他表示与美国NASA不同：「过去中国在发展航天主要是在装备发展部这个单位，但是在地面的雷达和场站是再战略支援部队，火箭军跟飞弹跟空军也有关联，多部门的整合会造成底下反应的问题。」

(综合报道)

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