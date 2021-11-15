 台湾民主运动第一手画面 史塔西博物馆展出 | 文化经纬 | DW | 17.11.2021

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文化经纬

台湾民主运动第一手画面 史塔西博物馆展出

台湾80年代民主运动风起云湧，人民走上街头，要求解严，最后推翻国民党一党独大的专制统治。摄影师宋隆泉将台湾这段追求民主自由的过程纪录下来，精选16幅照片，即日起在柏林史塔西博物馆展出。

Taiwan | Demonstration

1987年台湾解严，人民上街诉求台湾独立，政府派出大批宪警压制

（德国之声中文网）民众头上绑着布条、手拉手围成阵线，前方是大批戴着头盔、手持盾牌的宪兵，抗议现场宪兵将长警棍挥向手无寸铁的民众，另一头则是高举「人有主张台湾独立自由」的抗议布条。那是台湾1980年代民主运动蓬勃发展的一瞬间，有一个人将台湾从独裁走向民主的过程完整拍摄记录下来，他就是当时效力于郑南榕《自由时代》杂志的摄影宋隆泉。

Deutschland | Eröffnung Fotoausstellung | Sung Lung-chuan

宋隆泉用镜头记录台湾民主运动历程

「民主之路在台湾（Scenery of Freedom in Taiwan）」摄影展目前正在柏林史塔西档案局第22号展示空间进行，至12月5日。

延伸阅读：“台湾民主运动”摄影展在德上线

宋隆泉自1986年「519绿色运动」开始对准台湾民主运动按下快门，捕捉人民勇敢走上街头，要求解严、反对核四、拒绝国安法、终结万年国会，要求国会全面改选等诉求。这些珍贵影像都在此次摄影展里呈现。

用相机做革命

宋隆泉是宜兰人，1957年出生，十几岁的年少时代，接触到当时还是禁书的党外刊物，进而萌生想以一己之力推动台湾民主的想法。

当时还是一介摄影门外汉的他选择离开家乡，在台湾四处流浪，留下不同乡镇的影像纪录，既是练习摄影技艺，也更贴近台湾土地的声音。一直到1986年「519运动」（当天郑南榕等人以"纪念台湾戒严日"为由，组织民众聚集台北龙山寺），他以《噶玛兰》杂志摄影身份，背着相机来到万华龙山寺，亲眼目睹民众遭受警察盾牌团团包围，仍高喊「只要解严，不要国安法」。

他被民众无惧的勇气所震撼，扛着相机在人群里穿梭拍照，也因此被郑南榕发掘，延揽到《自由时代》。

接受德国之声中文网专访时，宋隆泉说，当时只想完整纪录台湾民主运动，透过影像传播，让更多人知道台湾发生什么事，「用相机做革命」。

Taiwan | Demonstration

1987年大批民众上街要求解严，终止戒严时期

台湾民主运动大爆发

当时距离1979年底发生的美丽岛事件，相隔沉寂的7年，台湾仍处在戒严时期的集体噤声。宋隆泉说，直到519当天，「我纪录的第一张照片，台湾民主就大爆发了。」

随之而来的是，各种人民诉求的抗议活动，在不同乡镇的街头爆发，像是该年11月30日的「桃机事件」。包括许信良在内，流亡美国、在国民党黑名单上的党外人士试图闯关回到台湾，大批民众前往桃园机场声援。现场宪警以强力水柱、催泪弹驱赶民众，展现国家暴力的手段。

在现场目睹一切的宋隆泉说，当时「装甲车在身边绕来绕去、飞机在头上飞来飞去，那个威吓性非常大。」而在现场的民众只是举起拳头、高喊口号，以人民的意志与力量，去告诉统治者：「我们不怕你！」

Taiwan | Demonstration

1987年台湾民众抗议游行，要求废除万年国会

警民对峙呈现人民力量

在他的作品里，有多幅「以小虾米对抗大鲸鱼」的警民对峙，主角是街头抗议民众、农民、老兵，对抗画面里满满的军警。宋隆泉解释，他想借由这样的对比呈现，当时的国民党威权政府以数千名宪兵大军对付人民，而人民如何抵抗国家暴力。

他指出，当时台湾人民已在戒严统治下，压抑了近40年。「要追求人权自由民主，要先推翻国民党。」这是当时民主运动的首要任务。

Taiwan | Demonstration

1987年初，台南、嘉义、台中纷纷发起228事件40周年纪念大游行，政府派出庞大警力应对

包括1987年初台南、嘉义、台中等处举行的纪念「228事件」40周年大游行，台湾人民逐渐找回自己的声音，要求国民党应向过去造成台湾撕裂的统治手段而道歉。宋隆泉描述，那是台湾民主最冲撞旧体制的年代，街头运动一波波爆发，台湾民主也一步步推展开来。

延伸阅读：台湾解严30年 朝野各自解读

直到1987月7月15日，政府终于宣布解严，台湾迈向民主政治，展现人民力量的街头运动收到成果。过去等同禁忌的「台湾独立」、「新国家」、「228」，不再是说了会被抓去关的禁词。随着逐渐被谈论，「228阴影在台湾上空就拨开一点。」

「不能怕他」

可惜一路以来追求言论自由、台湾独立的自由斗士郑南榕，于1989年选择自焚殉道。那年5月19日郑南榕出殡，数万民众前来送行。宋隆泉在这一天拍下他纪录民主运动的最后一张照片，也离开了杂志社。

Taiwan | Beerdigung Cheng Nan-jung

1989年民主斗士郑南榕选择自焚殉道，大批民众前来致意

拍摄街头运动的时间前后只有3年，他说，因为面对革命路上好夥伴的离去，「很痛」。加上他认为郑南榕想做的事，也差不多了，「再也没有什么诉求，是我可以这么拚命纪录的。」

这三十五年来，宋隆泉常常翻阅自己过去的作品，唯一一次感到害怕的，唯有受命前往拍摄绿岛监狱暴动，遭到绿岛指挥部8支步枪包围。这经历听来骇人，但他轻描淡写地说，「要做一个革命者没有害怕的权利。」因为一心要推翻国民党，「不能怕他。」

民主不是天上掉下的

近年他积极在国内外展出自己拍摄台湾民主运动的照片，他认为，近来社会更多人谈论台湾民主的路，是怎么走过来的。年轻一辈以为台湾民主得来容易，不晓得背后曾经的风起云湧。

正好他的作品完整且深入记载这段历史，他认为，台湾民主意识与素养还不够成熟，思想传播还要再加强。历史要不断被讨论、记忆不断被翻新，才会积极策展，让历史再次被看见，「我们应该更珍惜、更打拚，让台湾民主更成熟。」

观看视频 04:37

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