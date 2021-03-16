“台湾民主运动”摄影展在德上线

（德国之声中文网）民进党成立、台湾解严、郑南榕自焚事件……这些台湾民主化进程中的里程碑事件正在以一场线上摄影展的形式呈现给德国民众。该展览展出了台湾摄影师宋隆泉的摄影作品故事集《台湾的自由风景》中民主、街头 ——政治运动的纪录（1986～1989）的内容。

这场名为“台湾民主运动三十年”摄影展开幕当天，波鸿鲁尔大学（Ruhr-Universität Bochum）东亚研究所组织了一场同名座谈会。会上，台湾驻德国代表谢志伟表示，台湾借鉴了德国的“记忆文化”经验，寻求真相与和解，而厘清事实又是达成和解的前提。

谢志伟还把独裁政权散播的虚假信息以及独裁时期给人们留下的深刻记忆比作一种传播范围广且持续时间长的病毒，而宋隆泉的摄影展在他看来就好似一种防御这种病毒的疫苗。

谢志伟在发言中特别感谢了前国际特赦组织“台湾协调小组”组长华尔特 (Klaus Walter)为台湾做出的贡献。华尔特曾促使国际特赦组织关注台湾政府迫害反对人士问题，参与美丽岛大审海外人权救援行动。这名德国人在如今的座谈会上坦言，台湾仍旧缺乏一场严格的司法改革，台湾民主也因此仍“在吃苦头”。

德台相互学习

同样出席座谈会的特里尔大学汉学系中国问题研究专家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，台湾的民主化进程颇具教育意义，尤其令她深受鼓舞的是太阳花学运参与者之后参政一事，她视此为给民主制度注入活力的一种方式。对此，她特别提到台湾数位政委唐凤及其推行的数位民主。古思亭还表示，现在有些人质疑自由民主制是否仍是解决当前问题的最好方式，但她认为答案是肯定的，人们不应该轻易放弃民主，它诚然有脆弱性和复杂性，会经历挫折，需要与时俱进。

“台湾民主运动三十年”摄影展是台德合办的“民主•人权”系列活动之一。据台湾文化部网站的信息，台湾于2019年12月与德国签署“转型正义共同合作意向书”，是台湾第一件就“转型正义”与外国政府签署的合作意向书，“民主•人权”系列活动是签署合作意向书后第一件具体落实的合作案。

就与德国签署“转型正义共同合作意向书”，台湾文化部表示：“德国在历史上分别处理过纳粹政权及东德统治时期2次不同类型的转型正义。对于如何处理独裁政权遗绪可说是目前拥有最丰富经验的国家，在对历史反省与处理加害人责任及被害者应有的平反工作思辨深刻且作法细腻，让正义伸张的同时亦能兼顾社会和谐，颇值得我国借镜。”

“民主•人权”系列活动还包括音乐会和纪录片放映等活动，旨在让德国民众更具体了解台湾民主自由之意象。台湾文化部另外介绍，原订于史塔西档案局办理的宋隆泉摄影展，仍将维持实体展办理，期间若配合德国政府防疫措施，将延后至场馆可开放民众参观的时间再行开放。

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