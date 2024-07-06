台湾桃园前市长郑文灿涉贪 法院裁500万新台币交保

台湾海峡交流基金会董事长、桃园市前市长郑文灿因涉嫌贪污遭桃园地方检察署向法院声请羁押并禁止接见。法院裁定郑文灿以500万元新台币交保，并限制住居、出境、出海。

（德国之声中文网）台湾民进党籍海峡交流基金会董事长郑文灿涉贪被捕。据台湾桃园地方法院周六（7月6日）在其网站发布的新闻稿，桃园地方检察署向法院声请羁押郑文灿，地方法院讯问后裁定以新台币500万元具保，并限制住居、出境、出海，并禁止与同案被告、犯罪嫌疑人、证人等相关人联系或接触。

桃园地方法院介绍，就声请意旨郑文灿涉犯洗钱防制法罪嫌部分，依郑文灿的供述及声请书所附相关供述及卷证资料，难认郑文灿所收受的500万元款项，郑文灿确实于2017年9月收受500万元，但于2018年8月时又交还廖姓人士。法官认为，无法证明是犯罪所得，因此驳回检方声请羁押郑文灿。

就声请意旨郑文灿涉犯不违背职务收受贿赂、泄密罪嫌部分，桃园地院表示，郑文灿虽否认犯行，但有声请书附件所载之相关供述及非供述证据资料可佐，此部分犯罪嫌疑重大。

检方抗告

台湾中央社报道称，桃园地检署周六当天表示，该裁定认事用法不当，已当庭抗告，并将立即提出抗告书。另据台湾中视新闻网消息，桃园地院审理后，裁定500万元交保，郑文灿面露微笑走出法院，全程不发一语。

此前，郑文灿已通过律师发表声明，强调自己没有不法行为，一切会配合司法调查，希望能尽快厘清真相，证明清白。台湾总统府发言人郭雅慧周六表示，总统府尊重司法，期盼司法单位秉持毋枉毋纵的精神，尽速厘清事实。

公开资料显示，周六当天正值郑文灿57岁生日。他曾于2014年12月至2022年12月担任桃园市市长，并于2023年担任台湾行政院副院长。上个月，郑文灿正式就任台湾海峡交流基金会董事长。据台湾媒体报道，郑文灿疑于其桃园市市长任内涉嫌在“变更林口特定区计划-工五工业区扩大方案”中受贿，但桃园当地法院周六的新闻稿中并未提及此方案。

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