台湾桃园前市长郑文灿涉贪 法院裁500万新台币交保

台湾桃园前市长郑文灿涉贪 法院裁500万新台币交保2024年7月6日
（德国之声中文网）台湾民进党籍海峡交流基金会董事长郑文灿涉贪被捕。据台湾桃园地方法院周六（7月6日）在其网站发布的新闻稿，桃园地方检察署向法院声请羁押郑文灿，地方法院讯问后裁定以新台币500万元具保，并限制住居、出境、出海，并禁止与同案被告、犯罪嫌疑人、证人等相关人联系或接触。
桃园地方法院介绍，就声请意旨郑文灿涉犯洗钱防制法罪嫌部分，依郑文灿的供述及声请书所附相关供述及卷证资料，难认郑文灿所收受的500万元款项，郑文灿确实于2017年9月收受500万元，但于2018年8月时又交还廖姓人士。法官认为，无法证明是犯罪所得，因此驳回检方声请羁押郑文灿。
就声请意旨郑文灿涉犯不违背职务收受贿赂、泄密罪嫌部分，桃园地院表示，郑文灿虽否认犯行，但有声请书附件所载之相关供述及非供述证据资料可佐，此部分犯罪嫌疑重大。
检方抗告
台湾中央社报道称，桃园地检署周六当天表示，该裁定认事用法不当，已当庭抗告，并将立即提出抗告书。另据台湾中视新闻网消息，桃园地院审理后，裁定500万元交保，郑文灿面露微笑走出法院，全程不发一语。
此前，郑文灿已通过律师发表声明，强调自己没有不法行为，一切会配合司法调查，希望能尽快厘清真相，证明清白。台湾总统府发言人郭雅慧周六表示，总统府尊重司法，期盼司法单位秉持毋枉毋纵的精神，尽速厘清事实。
公开资料显示，周六当天正值郑文灿57岁生日。他曾于2014年12月至2022年12月担任桃园市市长，并于2023年担任台湾行政院副院长。上个月，郑文灿正式就任台湾海峡交流基金会董事长。据台湾媒体报道，郑文灿疑于其桃园市市长任内涉嫌在“变更林口特定区计划-工五工业区扩大方案”中受贿，但桃园当地法院周六的新闻稿中并未提及此方案。
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