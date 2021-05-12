 台湾本土疫情升温 新增180例确诊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2021

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时政风云

台湾本土疫情升温 新增180例确诊

台湾本土疫情扩大，昨日单日新增180本土确诊病例。疫情指挥官陈时中宣布，台北及新北进入第三级防疫警戒两周，外出全程必须戴口罩，同时也加强全国防疫措施。

Taiwan | Coronavirus

台湾出动化学兵执行消毒作业

（德国之声中文网）由于台湾周五（5月14日）单日新增180例本土确诊新冠病例，疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，台北及新北升至第三级防疫警戒，时间持续两周至5月28日。周六，全台新冠病人中，12人为重症，6人进加护病房，4人使用呼吸机。

台湾行政院长苏贞昌及陈时中周六上午紧急召开记者会。苏贞昌表示，“台湾面临新的挑战”，为保护全体国人同胞，政府必须依传染病防治法等相关法律规定，对新的状况做出更强的规范。他同时指出，今日爆发的确诊病例源头单一，变种病毒基因序列相同，为了保护高风险社区地方，指挥中心推出许多因应的必要措施。

陈时中宣布，在全国防疫方面，全国休闲娱乐场所应关闭，全面停止敬香团以及绕境相关活动，寺庙、宫庙、教堂、教会及其他类似场所的活动，应落实实联制与社交距离，并加强清洁消毒。全国中小学校园停止对外开放；全国社团交接扩大的活动一定不准办理。

陈时中指出，到周六清晨的的统计确诊数，分布最主要在台北市万华区，初步来看这个热区是有看到不一样的感染率。“在这样的风险前提下，做相关的防堵已经不足，提升警戒的等级才能控制疫情。”

Taiwan | Coronavirus

台北及新北进入第三级警戒，民众外出需全程戴口罩

在整个新北市和北市，市民外出时需全程佩戴口罩，避免不必要的移动、活动或集会，停止室内5人、室外10人以上的家庭聚会和社交聚会，自我健康监测，营业场所及洽公的机关，落实人流管制，戴口罩并保持社交距离。

由于担忧疫情延烧，北部及各地民众开始到超市囤货。台湾行政院在脸书发文呼吁民众，卖场店家照常营业补货，无需急着抢购物资。

苏贞昌在记者会上强调，台湾在过去一年的经验累积相当丰富，应对病毒的状况并建立完整机制，也确信民众知道如何做到相关知识及应变方法，全国医疗资源及维生设备非常齐全，物资更是经过一年努力非常充足。

台湾总统蔡英文也在脸书上呼吁民众，“严守防疫指引，团结守住台湾。” 她表示，“政府要用最大防疫能量，最小干扰生活，守住这一波疫情”。

台湾社区感染数字增加，本周也影响了股市表现。但苏贞昌重申，目前来看台湾整体经济基本面是好的。他指出，正因过去防疫做得好，有相当的基础，金融市场维持正常运作，对经济反而冲击小。

在疫苗方面，蔡英文本周于总统府发表谈话时表示，政府向国外订购的疫苗会在6月后分批交货，台湾国产疫苗的研发目前已进入临床试验第二期的收尾工作，预计7月底可以开始供应第一批国产疫苗。

自全球新冠疫情爆发以来，台湾的感染人数一直维持在总数不到1000例的低水平，多数病例是境外移入。但近期内的社区感染引起民众担忧。

Taiwan | Coronavirus

随着疫情升温，台湾不少超市涌入囤货人潮

迄今台湾并未施行全面封锁。在全球疫情肆虐时，台湾民众几乎能如常生活。本土疫情爆发后，不少台湾网友在网上互相呼提醒出门戴口罩并遵守防疫措施，“一同守住台湾”。

上周五，包括台大在内的多所大学已宣布改为远距离上课。台北多家博物馆也宣布将会闭馆。故宫博物院已经在官方网站上公布，自5月15日起北部院区全面闭馆，并暂停所有对外活动。

台北市长柯文哲周六在记者会上呼吁市民，尽量不要外出，外出务必戴口罩，避免在外吃东西以防止飞沫传染。

（路透社、中央社、联合报等）

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