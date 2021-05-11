台湾未获WHA邀请 吴钊燮：中国误导国际社会

（德国之声中文网）今年的世界卫生大会（WHA）于5月24日至6月1日采取虚拟线上形式召开。台湾因未获得以观察员身份出席会议的邀请，台湾外交部长吴钊燮及卫福部长陈时中联合发表新闻稿共同表达政府严正不满的抗议立场。

陈时中表示，今年的WHA仍聚焦因应新冠肺炎（COVID-19）疫情，以共同建立更健康、更安全及更公平的世界。近日台湾疫情升温，再次说明病毒不分国界，台湾也无法置身事外，全球防疫不应有缺口，需要全世界分享所有资讯及专业共同合作抗疫。

他强调，“台湾未受邀参与WHA，不仅是台湾的损失，也是世界的损失”。他还指出，世界卫生组织(WHO)作为专业国际医卫组织，“应为全人类健康福祉服务，不应屈从于特定会员的政治利益”。

台湾外交部长吴钊燮在声明中指出，台湾今年未能受邀出席WHA，“世界各国也无法受惠于台湾丰富的公卫经验，政府对此表达强烈的不满”。

他认为，中国“持续不当曲解联合国大会第2758号决议及WHA第25.1号决议，一再误导国际社会”。

联合国大会第2758号决议于1971年10月25日通过做出。决议旨在恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安理会五个具有否决权的常任理事国之一。决定：恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。

吴钊燮在声明中指出，“只有台湾的民选政府才能在WHO及其他国际组织代表台湾2350万人民”。他呼吁“WHO坚守专业中立，摒除中国的政治干预，基于维护全人类福祉及共同抗疫的考量，早日让台湾参与WHO各项会议、机制及活动”。

今年已经是连续第5年台湾没有收到参与WHA的邀请。

友邦的支持

台湾外交部本周一（5月24日）对外表示，台湾的友邦已为台湾向WHO提出标题为“邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会”的提案，要求列入议程，使台湾诉求得以在WHA获公开、公平讨论，WHO已列入议程的“补充项目”。

不久前，七国集团外长会议公报和美国国务卿布林肯分别表达对台湾参加世界卫生组织论坛和世界卫生大会的支持。布林肯还呼吁世卫组织总干事邀请台湾以观察员身份参与WHA。

但据目前的媒体报道，这些国家都没有向WHO直接提交相关提案。

去年11月9日举行的第73届世界卫生大会续会线上会议上，马绍尔和洪都拉斯两国代表为台湾发声，要求将“邀请台湾作为观察员参加世卫大会”的提案列入大会议程，但是遭到大会拒绝。

台湾疫情升温 抗疫优等生地位不保

今年5月18日，台湾卫生福利部长陈时中投书日本产经新闻表示，台湾是全球因应传染病最成功的地区之一，让台湾成为WHO成员，将有助于平息新冠肺炎疫情。

陈时中在文章中写道：“民众信赖政府是这次抗疫有成的重要因素之一，健全的医疗体系、严谨的检验策略、资讯公开透明，加上政府与民间合作，让台湾成为全世界防疫最为成功的地区之一。新冠肺炎疫情再度证实，台湾不能被排除在世界公共卫生体系之外，台湾是全球监控新兴传染病警报系统中不可或缺的一环，且‘台湾模式’能继续阻止传染病蔓延。 ”

不过陈时中投书日本媒体之际，台湾防疫已经出现社区破口，疫情逐渐升温。5月16日就已经出现269例本土确诊病例（经5月24日校正回归后的数字统计）。5月24日，台湾疫情指挥中心最新公布的日新增本土确诊病例为334例，再加上校正回归的本土病例，总计为590例，同时确诊病例中新增6例死亡病例。

截至目前，台湾确诊病例累计4917例，其中1116例境外移入，3748例本土病例，其余为其它方式感染确诊病例。确诊个案中29例死亡。

虽然台湾卫生部门正在加大检测数量和速度，但是由于未采取普筛，一些公卫专家担心，与病毒传播速度相比，病毒检测的数量仍太少，而且社区中可能仍然存在不少尚未检测出来的确诊黑数。

国立台湾大学医学院的蔡甫昌教授在接受《纽约时报》采访时说，“这一天迟早会来”。疫苗接种的速度缓慢，加上更具传染性的变异毒株，制造了一个让台湾经历一次疫情暴发的完美“机会窗口”，蔡甫昌说。

目前台湾民众接种新冠病毒疫苗的比例不足1%。

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