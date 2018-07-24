"台湾"最终成"台北" 巴黎奇迹未出现

（德国之声中文网）以什么样的名称入场，运动员以哪国国籍参加比赛，这个问题在数周前还没有让巴黎同志运动会筹办方十分在意。7月24日，台湾同志运动发展协会对外表示，经过与筹办方的协商，已为参加这次运动会的18名运动员争取到以"台湾"之名参赛。当时人们普遍认为，在目前"台湾称谓"受到越来越多的来自北京的压力、国际航空公司均纷纷将以前的"台湾"标识更名为"台北"的背景下，巴黎同志运动会却逆流而上，顶住压力，不啻是一个奇迹。

但刚过一天，台湾参赛名称便一路从"台湾（中华民国）"、"台湾（中华台北）、""中华台北"，最后定案为"台北"。

台湾同志运动发展协会理事长杨智群曾于7月26日对德国之声表示，对改名事宜感到遗憾，但感受到主办单位即同志运动会联合会（The Federation of Gay Games，FGG）非常支持台湾一方。可能碍于政府施压要做现实考量，台湾方面也体会对方的处境。杨智群还说，"台北"不是队名最终定案，仍在与主办方持续沟通，最迟可以到开幕前两小时才决定。

杨智群此前透露曾收到同志运动会筹办方的信息，指巴黎政府施加了压力：政府希望台湾队不要持中华民国国旗进场。

今年中国大陆方面组成了由69人参加的"国家队"，参加至少12项体育比赛。50名运动员来自香港，1名来自澳门。而整个赛事的运动员超过1万名，来自90多个国家。

同志运动会于1982年首次在旧金山举办，以后每隔4年举办一次，今年是第10届。下一届的比赛地点已定于香港。对LGBT群体不友好的国家如沙特阿拉伯、俄罗斯以及一些穆斯林国家都有运动员参加本届赛事。第10届同志运动会于8月11日落下帷幕。