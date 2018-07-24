"台湾"最终成"台北" 巴黎奇迹未出现

（德国之声中文网）以什么样的名称入场，运动员以哪国国籍参加比赛，这个问题在数周前还没有让巴黎同志运动会筹办方十分在意。7月24日，台湾同志运动发展协会对外表示，经过与筹办方的协商，已为参加这次运动会的18名运动员争取到以"台湾"之名参赛。当时人们普遍认为，在目前"台湾称谓"受到越来越多的来自北京的压力、国际航空公司均纷纷将以前的"台湾"标识更名为"台北"的背景下，巴黎同志运动会却逆流而上，顶住压力，不啻是一个奇迹。
但刚过一天，台湾参赛名称便一路从"台湾（中华民国）"、"台湾（中华台北）、""中华台北"，最后定案为"台北"。
台湾同志运动发展协会理事长杨智群曾于7月26日对德国之声表示，对改名事宜感到遗憾，但感受到主办单位即同志运动会联合会（The Federation of Gay Games，FGG）非常支持台湾一方。可能碍于政府施压要做现实考量，台湾方面也体会对方的处境。杨智群还说，"台北"不是队名最终定案，仍在与主办方持续沟通，最迟可以到开幕前两小时才决定。
杨智群此前透露曾收到同志运动会筹办方的信息，指巴黎政府施加了压力：政府希望台湾队不要持中华民国国旗进场。
今年中国大陆方面组成了由69人参加的"国家队"，参加至少12项体育比赛。50名运动员来自香港，1名来自澳门。而整个赛事的运动员超过1万名，来自90多个国家。
同志运动会于1982年首次在旧金山举办，以后每隔4年举办一次，今年是第10届。下一届的比赛地点已定于香港。对LGBT群体不友好的国家如沙特阿拉伯、俄罗斯以及一些穆斯林国家都有运动员参加本届赛事。第10届同志运动会于8月11日落下帷幕。
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包容与参与——世界同志运动会
主旨鲜明
1982年开始，每四年举办一次的同志运动会（Gay Games）旨在发扬包容和参与的精神，以及把个人最好的追求带入到运动中。图为1994年在纽约举行的第四届同志奥运会。
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包容与参与——世界同志运动会
欢乐大派对
每年的同志运动会不仅是运动选手的盛会，也是来自世界各地的同志欢聚一堂的大派对。图为1998年在荷兰阿姆斯特丹举行的第五届同志奥运会的精彩瞬间。
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包容与参与——世界同志运动会
同一片崭新的天空下
2002年，第六届世界同志运动会在澳大利亚悉尼举行，当年的运动会口号是“同一片崭新的天空下”。
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包容与参与——世界同志运动会
欢迎所有人
同性恋运动会由同性恋者国际体育组织举办。主办方称，基于大会的参与、包容、个人最佳表现原则，大会欢迎所有人，不论性倾向、性别、种族、宗教、国籍、政治信仰、运动美术能力、年龄、生理障碍或健康状况。
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包容与参与——世界同志运动会
项目丰富
目前的同志运动会有30多个比赛项目。图为2006年在美国芝加哥举行的第七届同志运动会上的舞蹈比赛。有媒体于今年7月报道称，香港正在申办2022年同性恋运动会，或将成为举办同性恋运动会的首座亚洲城市。 除了篮球、游泳等常见的项目，香港申办计划书中还加入了本地特色的龙舟、太极拳、麻将等项目。
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包容与参与——世界同志运动会
第八届同性恋运动会
2010年，世界同性恋者运动会在科隆举行。迄今为止，该运动会共举行过九届，其中五届在美国举行，其它五届分别在加拿大、澳大利亚、荷兰和德国举行。2018年的第十届同志运动将会在法国巴黎举行。
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包容与参与——世界同志运动会
科隆开幕式
在科隆举行的同志运动会中，共有来自70多个国家的上万名运动员参加了30多个项目的比赛。在莱茵能源体育场举办的开幕式吸引了来自全球各地的两万多名观众。运动会持续一周。
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包容与参与——世界同志运动会
“同志亦凡人”前来报道
2010年，中国“同志亦凡人”网创办人魏建刚和涂建平（Stijn Deklerck）带领自己的团队来到科隆进行现场报道。魏建刚接触了很多其他国家的同性恋者，他发现与欧美相比，由于缺乏宗教的强大影响，中国民间社会中"反同性恋"的因素相对非常少。
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包容与参与——世界同志运动会
第九届同志运动会上的中国身影
2014年8月13日，第九届世界同性恋运动会9日在美国克利夫兰开幕。中国媒体报道称，微博名为“主持-流逝”的选手是中国队此次参赛的唯一代表，在18-24岁年龄组男子50米蛙泳比赛中，他获得了亚军。
作者: 安静