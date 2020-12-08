 台湾智库忧心“制脑权” 中国修订《统战条例》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2021

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时政风云

台湾智库忧心“制脑权” 中国修订《统战条例》

一家台湾官方背景智库警告称，北京方面正在综合运用军事恫吓、网络假消息等“没有硝烟的战争手段”，在台湾争夺“制脑权”。该智库认为，中国把台湾当作试验品，今后可能会对西方民主国家发动“认知战”。

Symbolbild China und Taiwan

(德国之声中文网) 台湾官方背景的智库"国防安全研究院"日前发布了中共军政发展以及印太区域安全情势的年度报告，指出中共当局对台策略已经出现了一些变化，加强了"反台独"论述，也强化了对台军事恫吓力度。

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蔡英文元旦表示愿意在对等尊严原则下与北京对话，期望在疫情受控後恢复两岸正常交流。大陆国台办则稍后指出，两岸交流不正常是因为民进党设置种种障碍。

台湾国防部统计，今年中共军机扰台次数超过380架次。美国海军军舰12月31日则再次执行例行任务通过台湾海峡，引发中国的强烈不满。

两艘美国军舰31日上午航经台湾海峡，美军称此为依惯例执行的任务，但中国却批美挑衅搅局。台湾国防部也证实此事件，并强调台湾军方全程掌握周围军事动态。

自新冠病毒疫情爆发，中国境内已出现不少与疫情相关的假讯息。美国一智库周五 (3月6日) 发布一份报告指出，数据显示有一群中国网民自二月底开始在台湾境内的数个社群媒体上散播新冠疫情的假消息，旨在制造社会恐慌。

报告指出，2020年是96台海危机以来，解放军对台湾恫吓力度最高的一年。报告认为，由于2020年1月的台湾总统大选让中共的"对台认知作战"受挫，因此北京转变了"认知作战"的方式。报告撰写人曾怡硕指出，北京在舆论战、心理战、法律战等传统的"统战手段"之外，近年来还提出了"制脑权"概念，旨在争夺人类的认知速度与品质优势。作者警告说，2020年大选后，中共当局开始综合运用骇客窃取资料、通过各种传媒渠道释放假新闻的"认知战"手法，并且搭配军机扰台的恫吓手段。

国防安全研究院认为，以上手段是北京当局推行的"没有硝烟的战争"，在近期持续对台湾进行试验之后，"未来可能在诸如美国等西方民主国家选举期间进行测试"。

尽管中国当局的一些"认知战"手段起到了适得其反的效果，报告仍然建议台湾当局提高警惕，应对来自北京的"没有硝烟的战争"。

香港《南华早报》则援引国防安全研究院院长苏紫云的观点指出，北京对香港的所作所为、对台湾的军事恫吓，已经令其向台湾兜售"一国两制"的企图破产。但是苏紫云同时也认为，台湾政府部门亟需出台全面机制来防范假消息的恶意传播。

淡江大学的国际关系学者黄介正对《南华早报》表示，台湾社会各界的反北京情绪正在增长，这疏离了海峡两岸的心理距离，但是中国大陆的"认知战"不仅仅能够在台湾制造恐慌和失败情绪，也能消解台湾社会内部的信任与团结；"收买台湾比进攻台湾更划算，比收买台湾更划算的是恐吓台湾。"

Kampfjets China Taiwan

中国军机进入台湾空域巡航越发频繁

中共中央修订《统战条例》

另据台湾中央社报道，中共中央1月5日发布的《中共统一战线工作条例》修订版中，明确囊括了海内外的台湾人士。中央社注意到，《条例》新增了"发展壮大台湾爱国统一力量""不断推进祖国和平统一进程"等表述，同时删除了"巩固深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化、社会基础"之词句。

《统战工作条例》首次发布于2015年，此次修订后，《条例》去掉了"试行版"的标识，意味着成为了正式版本。《条例》将"台湾同胞及其在大陆的亲属"列入统战对象，并且将对台统战任务定义为"贯彻执行党中央对台工作大政方针，坚持一个中国原则，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对台独分裂活动，不断推进祖国和平统一进程，同心实现中华民族伟大复兴。"除此之外，并无更多涉及台湾问题的详细内容。

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