台湾智库忧心“制脑权” 中国修订《统战条例》

(德国之声中文网) 台湾官方背景的智库"国防安全研究院"日前发布了中共军政发展以及印太区域安全情势的年度报告，指出中共当局对台策略已经出现了一些变化，加强了"反台独"论述，也强化了对台军事恫吓力度。

报告指出，2020年是96台海危机以来，解放军对台湾恫吓力度最高的一年。报告认为，由于2020年1月的台湾总统大选让中共的"对台认知作战"受挫，因此北京转变了"认知作战"的方式。报告撰写人曾怡硕指出，北京在舆论战、心理战、法律战等传统的"统战手段"之外，近年来还提出了"制脑权"概念，旨在争夺人类的认知速度与品质优势。作者警告说，2020年大选后，中共当局开始综合运用骇客窃取资料、通过各种传媒渠道释放假新闻的"认知战"手法，并且搭配军机扰台的恫吓手段。

国防安全研究院认为，以上手段是北京当局推行的"没有硝烟的战争"，在近期持续对台湾进行试验之后，"未来可能在诸如美国等西方民主国家选举期间进行测试"。

尽管中国当局的一些"认知战"手段起到了适得其反的效果，报告仍然建议台湾当局提高警惕，应对来自北京的"没有硝烟的战争"。

香港《南华早报》则援引国防安全研究院院长苏紫云的观点指出，北京对香港的所作所为、对台湾的军事恫吓，已经令其向台湾兜售"一国两制"的企图破产。但是苏紫云同时也认为，台湾政府部门亟需出台全面机制来防范假消息的恶意传播。

淡江大学的国际关系学者黄介正对《南华早报》表示，台湾社会各界的反北京情绪正在增长，这疏离了海峡两岸的心理距离，但是中国大陆的"认知战"不仅仅能够在台湾制造恐慌和失败情绪，也能消解台湾社会内部的信任与团结；"收买台湾比进攻台湾更划算，比收买台湾更划算的是恐吓台湾。"

中国军机进入台湾空域巡航越发频繁

中共中央修订《统战条例》

另据台湾中央社报道，中共中央1月5日发布的《中共统一战线工作条例》修订版中，明确囊括了海内外的台湾人士。中央社注意到，《条例》新增了"发展壮大台湾爱国统一力量""不断推进祖国和平统一进程"等表述，同时删除了"巩固深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化、社会基础"之词句。

《统战工作条例》首次发布于2015年，此次修订后，《条例》去掉了"试行版"的标识，意味着成为了正式版本。《条例》将"台湾同胞及其在大陆的亲属"列入统战对象，并且将对台统战任务定义为"贯彻执行党中央对台工作大政方针，坚持一个中国原则，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对台独分裂活动，不断推进祖国和平统一进程，同心实现中华民族伟大复兴。"除此之外，并无更多涉及台湾问题的详细内容。

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