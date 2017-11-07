 台湾普悠玛列车出轨翻覆 伤亡惨重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2018

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时政风云

台湾普悠玛列车出轨翻覆 伤亡惨重

10月21日下午，一列台铁普悠玛列车在宜兰县发生出轨事故，至少造成18人遇难，160多人受伤。

Taiwan - Yilan: Zugunglück (Reuters/B. Chung Chou)

普悠玛列车事故现场

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，当地时间21日下午4点50分，开往花莲的6432次普悠玛列车驶经新马车站附近时，突然失控出轨，造成8节车厢中5节翻侧，其中三节甚至出现90度翻侧。这起意外事故已导致18人遇难，上百人受伤，多人生命垂危。

生还者表示，事故发生前，列车就停停走走，车身晃动厉害，并且紧急刹车3次。事故发生时，随着一声巨响，快速行进中的列车出轨翻侧，不断冒出火花和白烟，快接近车站外的围墙时才停住。现场照片显示，铁轨出现严重弯曲，有路轨插入车厢，车厢里一片狼藉。

事故发生后，台湾总统蔡英文和行政院长赖清德均指示全力协助救援。宜兰县消防局派出大量救车赶往现场，营救被困车厢的乘客。数十人被送往医院抢救。据台湾中央社报道，周日晚，仍有30多人被困车厢内。

该事件是台铁2012年引进普悠玛列车以来发生的最严重的事故。在推特中，蔡英文称这是一起“重大悲剧”。

普悠玛列车由日本制造，为倾斜式电联车，其设计让其在弯道时可以较快速度行驶。普悠玛的名称来自2012年的公开征名，源自卑南语，有集合团结的意思。

台铁局长鹿洁身向民众致歉，并表示，事故原因尚在调查之中。事故发生的路段为300公里的半截弯道，列车本身去年才完成大保养，车体本身据称无故障问题。

乐然／任琛（综合报道）

 

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