台湾是“地球上最危险地区”？

（德国之声中文网）英国《经济学人》杂志周六（5月1日）发行的期刊以台湾雷达图为封面，称这是“地球上最危险的地方”，并指台海若爆发战争将成灾难，美国和中国须极力避免。

这篇封面文章开头引用美国知名小说家菲茨杰拉德（F.Scott Fitzgerald）的名句形容美国处理台海问题的方式：“检验一个人是否拥有顶级智力，要看其头脑能否同时容纳两种相反的想法，却仍保持行动能力。” 因为美国虽然承认“一中政策”，但是“过去70 年来却一直在确保有两个（中国的存在）”。

然而，文章作者笔锋一转，“时至今日这种战略上的模糊性正在瓦解。美国开始担心可能不再能够阻止中国用武力夺取台湾。”文章随后提到，美国印太司令部司令、海军上将戴维森（Philip Davidson）今年3月曾告诉国会，他担心中国最早将在2027年进攻台湾。

分析战争后果

在《经济学人》的作者看来，战争之所以会是一场灾难，除了因为会造成流血、让中美这两个拥核国家冲突升级，经济也是原因之一。文章解释道：“台湾是全球半导体产业的核心，而台积电是全球最有价值的芯片厂，生产84%最先进芯片。一但该厂停产，全球电子业也会停滞不前，代价巨大。台积电的科技与经验或许领先对手多达10年，美、中都必须花费数年才能追上。”

另一个更重要的原因是，这份英国的杂志继续写道：“台湾是中美角力的一块竞技场。虽然没有条约约束美国须捍卫台湾，但中国的袭击将考验美国军力以及外交和政治决心。美国第七舰队如果未能及时现身，北京将在一夜之间成为亚洲主导国，而美国的盟友将意识到不能指望美国，美利坚治世（Pax Americana）也将瓦解。” 美利坚治世又被译为“美利坚和平”，是指二战后延续至今的由美国主导的世界的相对和平。

相互敌意明显

文章随后介绍了过去数十年里维持台海现状的各种矛盾因素，并认为台海问题上近年来有所变化的是美国意识到中国在过去25年里不断壮大海峡军力，文章直言：“在中国攻击美国的模拟战争中，美国已经开始输了。”

《经济学人》随后介绍：“一些美国的分析人士总结认为，军事上的优势迟早会诱使中国对台湾动武，并非万不得已，而仅因为他们有能力这么做。中国说服自己相信：美国希望台湾危机升温，或许甚至想要发动战争遏止中国崛起。”

文章就此评价道：“尽管中国显然变得更加独裁和民族主义，但上述分析仍过于悲观——也许因为对中国的敌意正在成为美国国内的默认态度。毕竟，中国国家主席习近平甚至尚未开始其人民为一场很可能对各方造成大量伤亡和经济损失的战争做准备。”当然，文章又指，美国没人可以真正知道习近平现在的想法，也无法猜测他和继任者的未来计划。

文章建议

《经济学人》认为：“如果想让中国依旧相信台海战争风险太大，美国与台湾必须未雨绸缪。重新建立台湾海峡平衡将需要数年时间。台湾必须开始减少在大型昂贵武器系统上投入资源，毕竟，它们易受中国导弹攻击。同时，台湾应将重点放在可以抵御入侵的战术和技术上。”

针对美国，该杂志建议：“美国需要武器威慑防止中国发动两栖入侵，同时让日本与韩国等盟友就绪，并向中国表明美国的作战计划是可靠的。这将是一个巧妙的平衡。威慑通常会清楚地传达报复性后果。但美国此时需要更微妙的沟通。中国必须打消试图以武力改变台湾现状的念头，同时获得美国保证不会支持台湾正式宣布独立。”

文章在结尾处写道：“大部分纠纷最好能被搁置。那些只能靠战争解决的纠纷也常常可以被延后，正如中国已故领导人邓小平所言，让更聪明的后人解决。唯有在这个地球上最危险的地方的政治家才面临这样的考验。”

台湾各方回应

《经济学人》的最新期刊正式发行前，这篇封面文章已在台湾引起巨大反响。台湾外交部发言人欧江安周五（4月30日）表示，报导所称的“危险”来自于中国，不只针对台湾海峡，“中方也对东海、南海、南亚等区域进行威吓与扩张，中方的行为已对区域安全及台海现状产生严重性的影响与危害。台湾将持续与理念相近国家深化合作，捍卫自由民主制度、维护台海现状及印太地区的和平、稳定与繁荣。”

当天晚些时候，台湾总统蔡英文也在脸书专页上发文称：“虽然中国对台湾的威胁确实存在，但政府绝对有能力来管控各种可能风险，为台湾建立安全的屏障。”她同时指出：“台湾位于民主前缘。面对威权主义扩张的挑战，只要台湾人民团结一致、谨慎判断局势、坚守民主自由价值，我们一定可以克服挑战。我也期待，全世界关心民主自由的国家，既然看见了潜在的风险，更要携手合作，共同维护印太地区的和平与繁荣。”

台湾行政院长苏贞昌周六也回应道：中国不放弃以武力侵台，战机、船舰一再绕台，不但破坏区域和平，也危害台湾安全，因此，他深信只有自助才有人助，唯有自救才得以生存。

另据台湾《自由时报》报道，针对美、澳政府重要官员纷纷对台海情势示警，许多国外媒体也作类似分析，甚至外交部长吴钊燮称中共当局正在准备对台湾“终局之战”，国民党周六要求总统蔡英文立即向台湾人民与国际社会说明中华民国政府的立场与对策。国民党强调，蔡英文不应只透过脸书，空谈政府有能力管控风险、建立台湾安全屏障，希望国人团结，民进党政府应在蔡英文带领下，立即且诚实的向台湾民众与国际社会说明台海安全现况，以及政府对于台海冲突管理的应对措施。

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