 “台湾是中国一部分” 摇滚前辈语出惊人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2022

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时政风云

“台湾是中国一部分” 摇滚前辈语出惊人

日前在接受采访时，平克·弗洛伊德乐队前主唱沃特斯就眼下政治议题批评西方的对外政策，并称台湾“是中国的一部分”，在社交媒体上引起热烈讨论。

Großbritannien London | Free Julian Assange Demo | Roger Waters

平克弗洛伊德前主唱沃特斯

（德国之声中文网）英国老牌摇滚组合平克·弗洛伊德（Pink Floyd）前主唱罗杰·沃特斯（Roger Waters）在接受CNN采访时不改"叛逆"本色，与主流政见唱反调。他认为西方对俄乌战争负有责任，且不该在台海局势上指责中国。

在与主持人迈克尔·斯摩柯尼希（Michael Smerconish）的对话中，谈到乐队在最近巡回演出中的"政治元素"，沃特斯毫不客气地批评拜登政府对乌克兰的政策，认为这是怂恿挑衅。他还认为乌克兰战争根本上是俄罗斯对北约毁约东扩做出的反应。

随即引出了台湾的话题。主持人说中国人正在"包围"台湾。沃特斯马上反驳说，中国没有包围台湾，"台湾是中国的一部分，自1948 年以来整个国际社会完全接受了这一点，如果你不知道，说明你读书读得还不够。去读读书吧。"

他还对主持人说，"你相信你们这一方的宣传.....你不能在没有做功课之前就去讨论人权、讨论台湾。"

挺中还是反美？

采访视频在中国社交媒体上被广泛转发、引述，引起巨大反响。环球、凤凰、人民网等官媒在社交平台引述有关发言。在微博上，"不知道台湾是中国的一部分就去读书"的标签，8日的点阅已超过15 亿。

多数评论对沃特斯表示赞赏，慨叹"西方像他这样读过书，了解历史，而且有影响力的人太少了"。也有人调侃"一觉醒来平克-弗洛伊德也成中国人民的老朋友了……真是三十年墙东三十年墙西啊。" 

在另一个社交平台知乎上，沃特斯也获得了一片喝彩。有不少用户指出，沃特斯一向不掩饰自己反战、反美的左派立场，是一个"不折不扣的国际共产主义战士"。

有人回忆起平克·弗洛伊德曾经在巡回演唱会上挂过毛泽东的巨大头像作为布景。但也有人指出，俄乌战争爆发后，该乐队曾推出单曲声援乌克兰。

 "一个老外激情控'民粹民主主义'，比一万个中国人更有说服力"。也有人认为，他未必是出于喜欢中国而说句公道话，"其实更多的是对西方媒体虚伪面的轰击"。"这种理性的声音并不意味着他们一定会站在美国政府的对立面，更不意味着他们一定会支持中国"。

Pink Floyd Song zum Ukraine-Krieg

平克弗洛伊德推出的声援乌克兰的单曲Hey Hey Rise Up

台湾网民：来看看！

在中国防火墙外的推特上，对沃特斯的言论既有支持，也有批评的留言，有位用户英文说，读书是件好事，但沃特斯对台湾问题认知显然有误。

台湾网络上，人们大多无法认同这位摇滚先锋的观点，但态度评论语调更为平和。《自由时报》引述网民留言喊话："你不是从书本中了解台湾，而是从台湾学习台湾，把书丟掉，来台湾吧！"

音乐界同行，回声乐团主唱吴伯仓到沃特斯脸书以英文留言："2017年我去加拿大看你的巡演，现在欢迎你来台湾，你会知道台湾不是中国的一部分，別再阅读了，來看看吧。"

采访中除了台湾话题，沃特斯还在其他方面站在了中国一边。记者提到中国在人权劣迹排行上名列前茅，沃特斯则说，中国"没有在2003年入侵伊拉克并杀了上百万的人。中国侵略了谁？又或屠杀了谁？"记者回应道："他们自己人。"沃特斯斥之为"一派胡言"，并再度告诫记者要读"正确"的东西。

他所谓"正确"的东西到底是什么，人们不得而知。不过沃特斯阅读所得的认知并不都站得住脚。中共建政后虽然未曾侵占过他国，但在国内的人权罪行确是公认的事实。仅在文革及其前后的政治运动中，数百万乃至上千万中国人死于饥饿、政治迫害和暴力。

澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）国防、战略和国家安全项目副主任布里斯托（Alex Bristow）发推文说："罗杰·沃特斯站在哪一边？他显然一直生活在月球的黑暗面。"（"月球的黑暗面"The Dark Side of the Moon，为平克·弗洛伊德乐队的经典曲目之一。）

 

（综合报道）

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