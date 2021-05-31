台湾新冠疫苗荒 美日伸援手

(德国之声中文网) 根据多家日本媒体3日的报导，日本将供应124万剂的阿斯利康新冠疫苗给台湾，预计4日下午将由日本航空的班机运抵台湾。根据日本《产经新闻》的报导，日本政府将这次的疫苗捐赠当作是回报台湾2011年在日本311大地震时，捐200亿日圆善款的举动。

从报导到送出的时间非常短暂，台湾驻日代表谢长廷表示，因为台湾「国家处境特殊，国际争夺疫苗激烈，疫苗没有上飞机前，都还可能变卦」，表示只有保密到底才能「守护这批疫苗安扺家乡」。

日本《朝日新闻》还引述不具名的政府官员表示，除了4日抵台的这124万剂疫苗之外，日本接下来还将分批提供疫苗给台湾，但总数尚待决定。该报导称，日本希望在不使用国际框架的模式下，由日本政府主动提供台湾疫苗，因为这样才能在短时间内交付。

报导还指出，日本政府原本考虑透过COVAX的机制将疫苗供应给台湾，但担心这种方式需要更多时间才能将疫苗交付到台湾。此前，日本《每日新闻》6月2日的报导表示，日本首相菅义伟在2日举行的COVAX疫苗峰会上，曾表示将透过COVAX将已确认好分配给其他国家与地区的疫苗发放出去，并称目标是3000万剂疫苗。

此前，日本外相茂木敏充在国会接受质询时也表示，由於台湾目前国产疫苗大约7月才会到位，所以有迫切需要供应疫苗给台湾，他当时表示将把六月提供新冠疫苗给台湾作为目标。

根据台湾中央社统计，日本已与辉瑞签约於2021年内取得1亿9400万剂新冠疫苗，并与莫德纳签约於9月底前取得5000万剂疫苗。虽然日本也与阿斯利康签约，定於今年之内取得1亿2000万剂的疫苗，但由於海外的有少数人施打阿斯利康疫苗後出现血栓的案例，所以日本政府并未把阿斯利康疫苗列为公费施打的疫苗选项。

对於日本决定供应台湾新冠疫苗一事，台湾总统蔡英文3日晚间也以日文在推特上发文表示感谢。蔡英文在推文中写道：「台湾和日本之间的关系表明，民主国家可以通过合作加强彼此的治理，就像疫苗给人们带来免疫力一样。 我很高兴地看到，我们相互支持共同度过困难时期的意愿比以往任何时候都更加明确。 我想对这种深厚的友谊表示衷心的感谢。」

然而，此举也引发中国政府的强烈反弹。中国外交部发言人赵立坚上周在例行记者会中表示，台湾获取中国疫苗的渠道是畅通的，而台湾政府想藉由疫苗「谋独」是不会得逞的。

美国向亚洲多国释出700万剂疫苗 台湾入列

同日，美国总统拜登宣布，美国将在6月底前向全球多国分发8000万剂的新冠疫苗，其中有75%的疫苗会透过COVAX的机制去分发。他在一份概况文件中指出，在透过COVAX分发的疫苗当中，美国将优先考虑拉丁美洲丶加勒比海丶南亚丶东南亚以及非洲国家，因为美国此举的目的是为了避免这些地区新冠疫情继续扩大。

他在声明中说：「我们分享这些剂量并不是为了获得好处或获取让步，我们分享这些疫苗是为了拯救生命，并以美国的榜样和价值观引领世界结束这种大流行病。」

白宫的新冠疫情应对协调员赞茨（Jeff Zients）向出席记者会的记者表示，美国已开始进行首批2500万剂疫苗出口的程序，并强调：「我们将兑现总统的承诺，在6月底前提供8000万剂疫苗。」

赞茨透露，第一批疫苗将包含获得美国紧急使用授权的三种疫苗，也就是辉瑞丶莫德纳与强生公司的疫苗。根据白宫的概况文件内容，亚洲地区的国家将在第一轮获得700万剂的新冠疫苗，台湾也是其中一个将获得疫苗分发的国家。其他将受惠的亚洲国家还包含印度丶尼泊尔丶孟加拉丶巴基斯坦丶斯里兰卡丶阿富汗丶马尔代夫丶马来西亚丶菲律宾丶越南丶印尼丶泰国丶老挝丶巴布亚新几内亚与太平洋岛国。

(综合报导)

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