台湾数位部长：“西方国家警醒了是件好事”

（德国之声中文网）有关唐凤的报道有很多， 但大多数都不是关注她作为台湾数位政务委员的身份，而是她的性别。出生时是男性的她后来在注射了女性雌激素后，在个人简历中的性别一栏就不再填写任何信息。三年来，她一直是台湾民进党政府负责主持数字信息化建设的部长级官员。现在终于世界上其它国家也对中国的经济间谍行为产生警惕，对于她来说是一种值得欣慰的事情。

她向德广联表示：" 几十年来我们一直是首要打击对象，所以现在看到西方国家也有同样的忧虑，我们很欣慰。"

中国方面曾经向许多航空公司施压，责令它们停止把台湾作为目的地标识，而是改为中国台湾。

唐凤说："我们现在所经历的是一种集中破坏我们民主进程的行动。手法是有目的性的散播虚假消息和传闻，在国际层面传递不实信息。"

台湾岛内存在中国大陆影响岛内政治格局的担忧

巧妙影响台湾媒体？

去年秋天，台湾的民进党在一系列地方选举中遭受重挫，而支持与中国有更多联系的另一个政党则收获了更多的选票。有观察人士认为，这是中国巧妙影响台湾本土媒体的结果。

展望2020年初的总统大选，台湾想要先有所准备。只允许台湾本地居民向政治党派捐款，在选战广告上也是一样。

今年年初，台湾推出了一部互联网安全保护法，主要防范网络袭击。"为了保障安全。我们会和所谓的'白帽'一起合作，这是一群年轻的黑客，我们让他们攻击我们的系统，然后找出漏洞，当然目的是好的。我们现在在启用新的软件系统之前都会这样做"，唐凤介绍说。

让黑客为政府服务

当然也得好好对待这些工作人员，好让他们不会"跳槽"到黑暗的另一边。今年37岁的唐凤对于政府来说是再好不过的人选。19岁时，这位程序员就在美国硅谷成立的自己的公司，后来又成为了苹果公司的顾问。

"4年前，我们在搭建4G网络的时候就感觉到风险太大。所以我们当时禁止使用一切来自中国的网络通讯设备。"这种情况一直维持到现在。在这个数位政务委员眼中，中国企业和政府的分界线并不明确。

她多次表明，中国的模式不适用于台湾。台湾追求的是透明化，因为只有这样才能增强民众对民主的信心。

作为透明化的一部分：所有和唐凤的采访都会被公开在互联网上。