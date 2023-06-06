台湾数位部长唐凤出访英国

（德国之声中文网）尽管台英并没有正式外交关系，但台湾视英国为其重要的民主盟友。而英国则对中国加强在台湾海峡的军事行动表示关切，也支持台湾加入世卫组织等国际机构的努力。

因英文娴熟，又擅长使用社交媒体，唐凤是台湾政坛受关注度最高的部长级官员之一。台湾数位部表示，访英期间，唐凤将出席伦敦科技周活动，还将拜会英国科技部和经贸部，"就如何加强双方在数位领域的合作交换意见"。但台湾方面并没有透露有关本次出访行动的进一步细节。

背景阅读：專訪台灣首任數位發展部長唐鳳——我無性別也無黨派

在英国期间，唐凤还将拜访低轨道卫星公司OneWeb，寻求该公司对台湾通讯发展计划的支持。台湾当局希望仿效马斯克为乌克兰提供的星链宽带服务，建立中低轨道卫星通讯网络，以便在遭受中国攻击时，能够保障网络通讯的畅通。近期内即将完成其太空网络工程的OneWeb公司暂未就路透社的问询做出回应。



台湾数位部表示，唐凤期望通过此次英国之行，加强双边在信息安全和技术革新领域的合作，并进一步加深台英合作。



台湾外交部长吴钊燮本周也将出访欧洲，并将在布拉格出席一次安全论坛。



上一次台湾部长级官员出访英国，是台湾最高贸易谈判代表邓振中去年六月对英国的访问。去年十一月，英国国际贸易部国务部长汉兹（ Greg Hands）访问台湾，并同台湾总统蔡英文举行了会谈。同以往历次西方政治家访问台湾一样，北京也对此次访问行程提出强烈谴责。北京视台湾为其领土的一部分，任何国家同台湾的官方接触，都会引发北京的强烈抗议。

(路透社，中央社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究