 《台湾政策法》未正式赋予台湾″主要非北约盟友地位″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2022

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新闻广角

《台湾政策法》未正式赋予台湾"主要非北约盟友地位"

周三，美国参议院外交委员会以压倒多数通过了《台湾政策法案》。但同最初版本相比，一些条款已被删除或弱化。

Taiwan Flagge

（德国之声中文网）《台湾政策法》的原始文本中，曾要求确定台湾为"主要非北约盟友"，并升格派驻对方机构的地位，比如将当前的"驻美国台北经济文化代表处"(TECRO)，命名为"台湾代表处"。

但周三参议院外委会通过的版本中，则将给予台湾"主要非北约盟友"改为"在军备转让问题上，应以主要非北约盟国待遇予以对待"。

澎湃社此前报道称，白宫国家安全顾问苏利文(Jake Sullivan)同国会领导人会晤之后，参议会外委会决定删除法案中一些"激进"的提议。参议院外委会主席民主党籍政治家梅嫩德斯（Bob Menendez）在法案通过后对媒体表示，经修改过的版本在象征性的条文内容与原始法案有所不同，但法案的核心并没有改变。他表示，同防务援助条款相比，这些修改"微不足道"。

参议院外委会主席梅嫩德斯:同防务援助条款相比，这些修改微不足道。

参议院外委会主席梅嫩德斯:同防务援助条款相比，这些修改微不足道。

"主要非北约盟友"（Major non-NATO ally， 缩写MNNA）是指美国政府确认与美军有战略合作关系但不是北约成员的国家。按照美国政府官网的说法："主要非北约盟友的待遇是美国与这些国家密切关系的强有力象征，并表明美国对上述国家之间友谊的重视。虽然MNNA地位提供了军事和经济特权，但它并不意味着对被指定国家的任何安全承诺。"

目前美国政府认定的"主要非北约盟友"包括：澳大利亚、巴西、以色列、日本、巴基斯坦和韩国等18个国家。而根据美国国会2002年9月30日通过的一项法案，台湾一直被视作事实上的主要非北约盟友。

 

（路透社，彭博社）

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