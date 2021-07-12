 台湾政府：首批BNT疫苗8月下旬出厂 | 科技环境 | DW | 26.08.2021

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科技环境

台湾政府：首批BNT疫苗8月下旬出厂

台湾购买BNT一事一度成为台湾、中国、德国三方的外交及政治角力事件，如今台湾政府证实，首批BNT疫苗将于8月下旬出厂，比原先预计的时程来得更早。

Symbolfoto I Belgien - die Corona-Apotheke der EU

路透社报导，一批超过100万剂的BNT疫苗由于大中华区代理商上海復星无法取得中国上市批准，台湾因此将接收这批疫苗的一部分。

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在经历数周谈判後，上海复星医药丶台积电及鸿海都宣布已签署购买BionTech新冠疫苗合约，将从BioNTech在德国的工厂运送疫苗至台湾。郭台铭也承诺积极催促疫苗的到货时间与数量。

台积电与鸿海的BioNTech疫苗采购案落幕後，台湾驻德代表与总统府纷纷揭露了一些谈判过程中的政治阻碍与角力过程。专家认为，成功取得疫苗能缓解台湾政府因疫苗数不足而面临的民间压力。

据中国媒体报道，由德国BioNtech公司研发，中国复兴医药引进的mRNA新冠疫苗“复必泰”已完成专家评审，有知情者透露会作为加强针在中国国内免费接种。复兴医药CEO吴以芳称,香港大学正在进行复必泰与科兴灭活新冠疫苗间的混打研究。

（德国之声中文网）台湾疫情指挥中心25日表示，由台积电、鸿海暨永龄基金会及慈济基金会购买并捐赠给台湾政府的1,500万剂BNT疫苗，首批将于8月下旬出厂，比原先预计的时程还要更早。

路透社引述消息人士说法，这批由上海復星代理的100多万剂疫苗原先预计送往中国，但因为中国官方监管审核延迟，上海復星未能获得批准，因而放弃了疫苗进口的计画。

消息人士也说，台湾是其中一个获得中国放弃的这批疫苗的地方。另外也有一个欧洲国家将获得部分疫苗，但他拒绝透露是哪个国家。台湾疫情指挥中心也表示，许多国家目前都在积极争取获得疫苗。

台湾在购买BNT疫苗上一波三折，台湾政府原先指责中国介入阻挠採购流程，北京方面否认这个说法。这件事掀起了政治及外交上的风波，最终台湾当局允许科技巨头台积电及鸿海代表政府出面谈判，在7月成功签下了订单。

台湾疫情指挥中心指出，只要这批疫苗能够确认是原厂出货，且经过安全检验，政府便愿意争取这批疫苗。目前台湾所施打疫苗包含了阿斯利康疫苗（台称AZ疫苗）、莫德纳疫苗及本土的高端疫苗。BNT疫苗抵台后，它将是台湾目前唯一可供12至18岁青少年学生施打的疫苗。

放行「復必泰」标籤

不过，台湾疫情指挥中心也说，由于此批疫苗原本是上海復星要代理销往他处的疫苗，在外盒包装印有中文标籤「復必泰」的品名，瓶身上有復星医药等中文字样。这与当初台湾政府希望得到原厂标示的疫苗的期望有所出入。

Taiwan Taipeh | Coronavirus | Chen Shih-chung, Gesundheitsminister

台湾疫情指挥中心证实，首批将来台的BNT疫苗8月下旬会出厂。

台湾疫情指挥中心表示，这虽然与原约定的标示方式不同，但政府仍愿意积极争取这批可以提早到来的疫苗。他们强调这批疫苗仍是原厂製造、包装并直送台湾，只要确保疫苗品质安全无虞，可在标示方式上给予弹性。

台湾自5月爆发严重本土疫情以来，目前已逐渐回稳，25日本土确诊人数为零。然而疫苗不足仍是一大问题。截至24日，全台湾约有1040万人打了第一剂疫苗，佔总人口40.9%，然而两剂完整接种的人数仅有约80万人，约3.4%。

（中央社、路透社）

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