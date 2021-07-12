台湾政府：首批BNT疫苗8月下旬出厂

（德国之声中文网）台湾疫情指挥中心25日表示，由台积电、鸿海暨永龄基金会及慈济基金会购买并捐赠给台湾政府的1,500万剂BNT疫苗，首批将于8月下旬出厂，比原先预计的时程还要更早。

路透社引述消息人士说法，这批由上海復星代理的100多万剂疫苗原先预计送往中国，但因为中国官方监管审核延迟，上海復星未能获得批准，因而放弃了疫苗进口的计画。

消息人士也说，台湾是其中一个获得中国放弃的这批疫苗的地方。另外也有一个欧洲国家将获得部分疫苗，但他拒绝透露是哪个国家。台湾疫情指挥中心也表示，许多国家目前都在积极争取获得疫苗。

台湾在购买BNT疫苗上一波三折，台湾政府原先指责中国介入阻挠採购流程，北京方面否认这个说法。这件事掀起了政治及外交上的风波，最终台湾当局允许科技巨头台积电及鸿海代表政府出面谈判，在7月成功签下了订单。

台湾疫情指挥中心指出，只要这批疫苗能够确认是原厂出货，且经过安全检验，政府便愿意争取这批疫苗。目前台湾所施打疫苗包含了阿斯利康疫苗（台称AZ疫苗）、莫德纳疫苗及本土的高端疫苗。BNT疫苗抵台后，它将是台湾目前唯一可供12至18岁青少年学生施打的疫苗。

放行「復必泰」标籤

不过，台湾疫情指挥中心也说，由于此批疫苗原本是上海復星要代理销往他处的疫苗，在外盒包装印有中文标籤「復必泰」的品名，瓶身上有復星医药等中文字样。这与当初台湾政府希望得到原厂标示的疫苗的期望有所出入。

台湾疫情指挥中心表示，这虽然与原约定的标示方式不同，但政府仍愿意积极争取这批可以提早到来的疫苗。他们强调这批疫苗仍是原厂製造、包装并直送台湾，只要确保疫苗品质安全无虞，可在标示方式上给予弹性。

台湾自5月爆发严重本土疫情以来，目前已逐渐回稳，25日本土确诊人数为零。然而疫苗不足仍是一大问题。截至24日，全台湾约有1040万人打了第一剂疫苗，佔总人口40.9%，然而两剂完整接种的人数仅有约80万人，约3.4%。

（中央社、路透社）

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