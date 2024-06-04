台湾政坛领袖纪念六四35周年

（德国之声中文网）台湾新任总统赖清德在脸书发文写道，"一个真正令人尊敬的国家，是可以让人民大声说话。任何政权都应该勇敢面对人民的声音……纪念六四，不只是为了六四，更因为全球心系民主自由的人们，都有着共同的信念：唯有民主自由，才能真正保护人民。"

他表示，六四的记忆不会在历史的洪流中消失，"因为这提醒着我们，民主自由得来不易，我们要用民主凝聚共识，以自由回应专制。"

台湾副总统萧美琴 图像来源: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

萧美琴：直到今天没人忘记

台湾副总统萧美琴也表示，"1989年发生在天安门影响国际的重要事件，直到今天，谁都没有忘记。"她说，台湾也会持续和国际上的民主伙伴携手，"共同捍卫民主自由的普世价值和生活方式。"

国民党主席朱立伦 图像来源: Tsou Tzung Han/DW

朱立伦：六四曾是最紧密相连的一刻

国民党主席朱立伦也在脸书发文，称当年的六四前夕，是"两岸人民跨越时空和意识型态，最紧密相连的一刻。当年的中正纪念堂广场和天安门广场保持电话联机，刚经历解除戒严的台湾青年学子，为和平争取自由民主的大陆学生加油打气，这时，连结两岸的不再只是历史、文化、和血脉，更是追求自由、民主、和人性尊严等普世价值的共同期待。"

"国民党永远与追求自由和民主的所有好朋友们站在一起，我们坚定捍卫中华民国，守护这座华人的民主灯塔。"

民众党主席柯文哲 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

柯文哲：有真相，才有原谅

民众党主席柯文哲则呼吁中国政府"平反六四"，强调一个国家是否进步，取决于它是否能面对历史中难以面对的日子。他认为，"已经到应该平反六四的时候了，能证明中国政府可以面对自己的历史，更重要的是不让历史的悲剧再发生。"

柯文哲还将六四与台湾"二二八事件"相比写道，"有真相，才有原谅。有原谅，才有和解。有和解，才有和平"。他说，"让不能被说出口的日子能被说出口，是开放社会的第一步，这一步，台湾走了四十八年。"

(综合报道)

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