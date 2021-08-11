 台湾改口将出席冬奥开闭幕式 遭人权团体抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2022

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时政风云

台湾改口将出席冬奥开闭幕式 遭人权团体抗议

台湾上周称因疫情及交通等因素，代表团将不出席北京冬奥的开闭幕式，但不到一周改口称将会出席开闭幕式，为何出现转折？

Taiwan China Protest Internationaler Tag der Menschenrechte

人权团体12月时在台北街头呼吁抵制北京冬奥。

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台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。

东京奥运23日登场，中国大陆与台湾分别派代表团参赛。回顾奥运百年历史，除了纪录运动员的精湛表现，也记载了两岸历史地位的变化及对「中国」代表权的争夺。

北京近日不断宣传「解决台湾问题总体方略」，各方也传出，2022下半年中共会在二十大对「台湾问题」提出新对策，德国之声专访两位专家，让你用一篇文章看懂未来两岸局势可能发展。

（德国之声中文网）北京冬奥会将在2月4日开幕，台湾1月28日宣布其代表团将不派员参加开闭幕式，但在被国际奥委会告知必须参加后，台湾队改口表示将出席开闭幕式。对此，台湾多个人权团体共同发表声明谴责，表示台湾不应为中国的人权侵害背书。

台湾中华奥会1月31日晚间发新闻稿称，1月29日起接获国际奥会联系，对於奥林匹克宪章的涵义进行详细的解释说明，要求所有国家奥会应遵照奥林匹克宪章履行参与奥运会的相关责任，包含参加相关典礼。

在经过讨论後，中华奥会决定配合政策派员出席开闭幕典礼，但并未说明包括教练在内的15名团员中，有多少人会出席。

不过，就在短短三天前，中华奥会才表示，因代表团未能於开幕式当天全数飞抵北京，而且由於疫情管控措施、长途飞行、时差等等因素，基於保护选手的原则，将不参加开幕式。

一位熟悉此事的台湾高级官员上周告诉路透社，以中华队为名的台湾，担心北京会「降低」台湾的地位，在开幕式上将其运动员与北京治理下的香港运动员放在一起。

人权团体：为中国的人权侵害背书

针对台湾当局在北京冬奥开幕前夕，突然改口将出席开闭幕式，包括台湾人权促进会及香港边城青年等台湾的民间团体周二（2月1日）发布新闻稿谴责体育署与中华奥会片面决定派员参与北京冬奥开闭幕式，并称这样的决定是「诈欺行为」。

China Schnee Peking 2022

台湾1月28日才表示不会参加北京冬奥的开闭幕式，短短三天後却改口说会参加，引来外界的关注。

新闻稿指出，台湾代表队、体育署及中华奥会不需要因为国际奥会空洞且毫无道德正当性的说法，被迫配合出席冬奥开闭幕。它所指的是国际奥会所称的「奥运团结精神」。

新闻稿中写道：「面对西藏、新疆维吾尔、南蒙古、香港、中国与台湾团体长期对冬奥主办国中国长期侵害人权违背主办国承诺，完全与「奥运团结精神」背道而驰，国际奥会却总是回避回应、言词闪烁。」

人权团体呼吁，台湾代表团不应出席北京冬奥开闭幕式，更不应自我矮化国格，不管是官方代表、代表团成员或运动员都不应该参与开闭幕式。

北京称「中国台北」

台湾的冬季运动并不盛行，也从未在冬季奥运会上赢过奖牌，这次将派出四名运动员参加北京冬奥，与2018年冬季运动会的人数相同。

在北京的坚持下，台湾以「中华台北」的名义参加包括奥运内等大多数的体育赛事。上周三（1月26日）中国国台办发言人朱凤莲称「中国台北」代表团一行17人已注册报名参加北京冬奥会，而不是奥运官方所称的「中华台北」。

当时，台湾陆委会驳斥，「绝不接受任何矮化我方地位的名称，在此呼吁今年的主办方，不应以政治因素干扰体育、或藉机打压、矮化我方地位」，并称中国故意使用错误名称。

（路透社、中央社等）

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