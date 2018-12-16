台湾改变作战模式 首次套用大型军演

（德国之声中文网）台湾17日晨间举行「反登陆作战」实弹操演。

台湾国防部今年的第一次军事演习，选在台中市清水区番仔寮阵地第五作战区举行。 第五作战区指出，甲南海滩为中国军方登陆的候选区域，在此地进行演习，最能验证作战计划。

另外，第五作战区也特别表示，为达到拟真效果，此次演习与过去不同，没有聚焦火力展示，也没有安排程序说明与行政接待，让参演部队根据实际状况下达指令，仿真「敌人登陆」时陆海空三军联合抵制敌军登陆。

台湾国防部强调，此次演习早从2018年中就已经开始规划，与习近平近日公开对台湾一国两制發表讲话无直接关联。 但是专家认为，中国的压力与日俱增，军事演习的规模一定也因此有所升级。

美国防部周二发表报告指出，中国以「武力收复台湾」为军备升级与军事现代化的原动力。 中国的军事发展到一定程度后，便可能随时发动区域性武装冲突。 报告指出：「中国的军事现代化，是中国长期想统一台湾并防止其宣布独立的政治前提所共同催化出的结果。 中国假设外国政府可能会用武力介入两岸冲突，因此要求中国解放军研发出各种防止他国军队介入的系统。 」

同日，外交部发言人华春莹在记者会上出言反驳，痛批美国报告「罔顾事实」，「充满冷战思维与零和博弈思想」，又对中国的战略意图「妄加猜测和评论」。 她并延续习近平《告台湾同胞书》的思路，再次强调台湾问题是中国内政，将以最大诚意争取和平统一，但绝不会为各种形式的台独活动留下空间。

中国外交部长王毅近日也在公开场合重复类似观点。 王毅日前以「中美建交40周年」为题接受官媒人民日报专访，探讨中美关系时，被问及两国应如何看待彼此的「敏感问题」，回答：「台湾问题始终是中美关系中最核心最敏感的问题。 」并且重复告诫美方要遵守一个中国原则，恪守三个联合公报，反对台独、尊重中国主权与领土完整。

台湾前国防部长杨念祖对德国之声表示，台湾的战略重点转移，反映出台湾采取的多层次防御策略，「虽然台湾目前的军事实力还不足以实现战略规划，今年的扩大演习反映出我们的国军有正朝这个方向努力。 」

另外，美国智库project 2049 的两岸国防专家易思安对德国之声表示，发展出可信的吓阻能力，防止中国军队进逼台湾来说十分重要。

这一次军事演习中，除了防止以陆军中国登陆，防御演练也该扩大到海军、空军。