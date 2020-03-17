台湾控制疫情冲击 德商受益中国转单

(德国之声中文网)德国经济办事处3月17日公布一份针对在台德商的疫情影响报告。62.8%的在台德商表示大受冲击，产品需求下降，活动和展览被取消。

德国经济办事处针对250家德商进行疫情影响调查，在78家回复的公司中，有59%认为2020年营收会下降。

不过仍有德商表示，受到中国转单影响，业务量增加。TÜV SÜD集团负责检测认证，其大中华区的行销副总裁吕岳宪说:「这次疫情会加速很多台商回来。」倍福自动化总经理王绥雋也表示该公司还有很多其他企业从中受惠，第一二季营收看好，也可以达到上半前的成长目标。

王绥雋表示因为许多中国大陆的工厂仍陷停摆，在无法出机又没有订单的情况下，大部份员工还是部份上班、部份在家工作。相较起来，台湾的状况相当稳定。

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针对台湾防疫措施，报告中提到超过87%的德商都对台湾政府防疫措施感到满意。但有60.3%提到最大的难题是取得防疫用品，像是口罩。

台湾卫福部疾管署副署长罗一钧表示，台湾口罩供应渐趋稳定，16日起将透过商业司开放企业统一订购，一天全台企业限制80万片，3月会有更多，4月中后更可望出口。

他强调3月16日起，台湾一天可产出1千万片口罩。目标是3月底产出1千3百万片，4月1千5百万片。

他也提到，根据口罩预购系统，只有不到1百万人预购，超低于疾管署准备的7百万片口罩。他说:「数据显示台湾人并不恐慌，不会像之前想要囤口罩。」

此外，还有52.6%的德企希望台湾可以提供减税或薪资补助的纾困措施、37.2%希望政府对企业的健康保护准则可以更严格、33.3%希望台湾政府应该及时提供英文相关讯息供外国企业参考。

台湾海福乐董事长卢亨通表示，该公司已经一天量体温两次并做记录，但还需要更清楚地准则。他说:「我们在讨论，如果我们大楼有人感染怎么办?我们会需要台湾政府的指示。」

罗一钧说，台湾从一月底就已经严阵以待，疾管署员工从新年期间日夜工作。他自己也取消回花莲过年的行程，为医院和民众收集医疗物资。

他强调这些提前部署都让台湾有更多时间准备，比如说在二月没有社区感染时增加生产需用物资。他也表示，德国企业可以在第一时间将需求提给台湾政府，以便提前应对。