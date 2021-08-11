台湾控中国施压威尼斯影展 称其「中华台北」

（德国之声中文网）台湾外交部10日表示，威尼斯影展主办单位在中国干预下，把两部台湾入围影片的国籍标註由原来的「台湾」改为「中华台北」。台湾外交部对此表达不满，并要求主办单位进行更正、避免矮化台湾主权。

这两部台湾入围片分别是导演蔡明亮的纪录片《良夜不能久留》和钟孟宏的戏剧《瀑布》。两部片最初都是以台湾的名义提交的，但主办单位后来在影展官方网站上将两部片的国籍标註为中华台北。

台湾中央社报导，两名导演皆分别透过团队去信向影展官方反应，目前仍待进一步回复。

台湾外交部欧洲司副司长陈咏韶在线上记者会上说，台湾驻意大利代表处也已要求影展官方立即更正，但尚未收到答复。

陈咏韶也说：「我们将继续与主办单位沟通，并通过多元管道进洽，以确保我们的电影不会面临不合理的打压，我们的主权不会被矮化。」

国际文化活动频受打压

第78届威尼斯影展将于9月1日开幕。法新社报导，在两名入围影展的台湾导演中，出生于马来西亚、现居台湾的蔡明亮是岛上最享有国际声誉的导演之一，也是威尼斯影展的常胜军。

他在1994年拍摄的故事片《爱情万岁》赢得了威尼斯金狮奖，《郊游》则在2013年获得了威尼斯影展评审团大奖。

然而台湾艺术家经常发现自己被排除在国际活动之外，或被要求以北京认可的名字来参加活动。而这也不是第一次威尼斯影展在国籍註明一事上引起台湾政府的注意。

台湾《自由时报》报导，像是蔡明亮执导的《金刚经》和《郊游》，都曾被标註成「中华台北」；另一名台湾导演魏德圣于2011年执导的《赛德克・巴莱》更被列为「中国，台湾」，最后经台湾外交部协调后改成「中华台北」。

随着中国在国际间推行「一个中国」政策，不仅是与北京建交的各国政府以及国际组织不能与台湾有官方往来、就连在非政治主导的国际文化及体育活动裡，「台湾」的名称也经常被禁止使用。刚结束的东京奥运赛事中便是如此。

2018年，台湾作家吴明益在入围知名的英国曼布克国际奖（Man Booker International Prize）时，国籍也遭主办单位改成「中国台湾」。后来经作者与台湾外交部关切后，主办单位有把其国籍更改回台湾。

（中央社、法新社）

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