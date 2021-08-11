 台湾控中国施压威尼斯影展 称其「中华台北」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2021

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时政风云

台湾控中国施压威尼斯影展 称其「中华台北」

第78届威尼斯影展将于9月开幕，其中两名台湾导演的入围影片皆被主办单位标註成「中华台北」。「台湾」二字在国际体育赛事上不被允许使用，国际文化活动上也遭打压。

Internationale Filmfestspiele Berlin 2020 | Film Days | Roter Teppich

出生马来西亚、现居台湾的知名导演蔡明亮（中），其影片《良夜不能久留》入围本届威尼斯影展，作品国籍则被标注为中华台北。图为蔡明亮参加2020年柏林影展照片。

DW.COM

台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。

东京奥运23日登场，中国大陆与台湾分别派代表团参赛。回顾奥运百年历史，除了纪录运动员的精湛表现，也记载了两岸历史地位的变化及对「中国」代表权的争夺。

台湾人渴望站上国际舞台，中国则有网民谩骂选手的表现不佳或攻击他国选手，甚至有台湾艺人因支持台湾选手遭挞伐。民族主义和「爱国情操」充分展现在东京奥运会中，背後是哪些原因造成这些现象？

（德国之声中文网）台湾外交部10日表示，威尼斯影展主办单位在中国干预下，把两部台湾入围影片的国籍标註由原来的「台湾」改为「中华台北」。台湾外交部对此表达不满，并要求主办单位进行更正、避免矮化台湾主权。

这两部台湾入围片分别是导演蔡明亮的纪录片《良夜不能久留》和钟孟宏的戏剧《瀑布》。两部片最初都是以台湾的名义提交的，但主办单位后来在影展官方网站上将两部片的国籍标註为中华台北。

台湾中央社报导，两名导演皆分别透过团队去信向影展官方反应，目前仍待进一步回复。

台湾外交部欧洲司副司长陈咏韶在线上记者会上说，台湾驻意大利代表处也已要求影展官方立即更正，但尚未收到答复。

陈咏韶也说：「我们将继续与主办单位沟通，并通过多元管道进洽，以确保我们的电影不会面临不合理的打压，我们的主权不会被矮化。」

国际文化活动频受打压

第78届威尼斯影展将于9月1日开幕。法新社报导，在两名入围影展的台湾导演中，出生于马来西亚、现居台湾的蔡明亮是岛上最享有国际声誉的导演之一，也是威尼斯影展的常胜军。

他在1994年拍摄的故事片《爱情万岁》赢得了威尼斯金狮奖，《郊游》则在2013年获得了威尼斯影展评审团大奖。

Internationale Filmfestspiele von Venedig 2020

台湾外交部称中国施压威尼斯影展，将其参赛影片国籍改为「中华台北」。这并非威尼斯影展第一次遭受这项指控。图为去年威尼斯影展的红毯照片。

然而台湾艺术家经常发现自己被排除在国际活动之外，或被要求以北京认可的名字来参加活动。而这也不是第一次威尼斯影展在国籍註明一事上引起台湾政府的注意。

台湾《自由时报》报导，像是蔡明亮执导的《金刚经》和《郊游》，都曾被标註成「中华台北」；另一名台湾导演魏德圣于2011年执导的《赛德克・巴莱》更被列为「中国，台湾」，最后经台湾外交部协调后改成「中华台北」。

随着中国在国际间推行「一个中国」政策，不仅是与北京建交的各国政府以及国际组织不能与台湾有官方往来、就连在非政治主导的国际文化及体育活动裡，「台湾」的名称也经常被禁止使用。刚结束的东京奥运赛事中便是如此。

2018年，台湾作家吴明益在入围知名的英国曼布克国际奖（Man Booker International Prize）时，国籍也遭主办单位改成「中国台湾」。后来经作者与台湾外交部关切后，主办单位有把其国籍更改回台湾。

（中央社、法新社）

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