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台湾指控8家中企私设据点窃密挖角

2024年5月31日

台湾法务部调查局发布新闻稿，点名立讯精密工业股份有限公司等8家中国企业或者办事处涉嫌“来台非法从事挖角高科技人才”。

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台湾拥有世界上最先进的半导体制造能力
台湾拥有世界上最先进的半导体制造能力图像来源: Tao-Chuan Yeh/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）台湾法务部调查局指控苹果供应商立讯精密等8家中国企业或办事处在台湾非法经营，并试图挖走本地的科技人才。

中国声称台湾是自己的领土，台湾一直在加大力度阻止中国公司窃取技术和挖走人才的非法活动。

台湾法务部调查局周四（5月30日）发布新闻稿，点名立讯精密工业股份有限公司等8家中国企业或者办事处涉嫌"来台非法从事挖角高科技人才"。调查局没有透露详情。

立讯精密工业没有立即回应置评请求。

调查局点名视频监控设备制造商中国浙江大华技术股份有限公司。因协助中共侵害新疆少数民族人权，该公司而被美国政府制裁并列入军火工业黑名单。

调查局称，浙江大华涉嫌在台私设2处未经登记、没有招牌的办公室，暗中把公司员工投保于另一家人力派遣公司以规避查缉，但也没有提供细节。

浙江大华没有立即回应置评请求。

台湾是芯片制造巨头台积电的所在地，拥有世界上最先进的半导体制造能力，台湾认为来自中国的这些活动是对其芯片专业技术的威胁

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

调查局表示，中企相关非法行为，严重影响台湾高科技产业竞争力，相关中企在台协力者切勿心存侥幸，调查局将持续打击对台挖角、窃密的非法行为，以维护台湾的高科技产业竞争优势。

周四的公告是台湾法务部本月对中国科技公司涉嫌非法经营进行清查的结果。

台湾检方2022年指控立讯精密窃取台湾竞争对手可成科技的商业机密，并挖走其员工以赢得苹果的订单。台湾检方就此事称，已起诉涉案的14人。

（路透社）

 

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