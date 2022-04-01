 台湾拟改变防疫策略 从清零逐步转向共存 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2022

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新闻广角

台湾拟改变防疫策略 从清零逐步转向共存

台湾卫生部长周四表示，台湾将逐步放弃清零策略，今后防疫的重点将围绕重症患者的诊治。至此，中国已成为全球仅存的、继续坚守清零战略的国家。

Taiwan Minister für Gesundheit und Wohlfahrt Chen Shih-chung

（德国之声中文网）新冠疫情爆发以来，台湾一度关闭边境，并制定了非常严厉的防疫措施，成功地使感染人数长期保持在较低水平。去年疫情再度趋于严重后，当局重新启动了社交限制措施，直至情况好转。但防疫措施对经济生活也造成了较大的冲击。

近来感染人数再度呈现上升趋势后，政府已表明意向，将效仿新加坡、澳大利亚和新西兰模式，不再坚持清零策略。

周四立法院会议上，当被问及台湾是否正处于从清零到共存的"过渡阶段"时，卫生部长陈时中表示："是的，可以这么说。"周三，台湾总统蔡英文也曾发出呼吁，希望民众保持镇定，要相信台湾有能力遏制疫情扩散。蔡英文在推文中写道："随着疫苗接种的普及以及医疗资源的有效投入，我们会继续追求减灾并保持经济活力的既定目标。"

Taiwan Covid-19

台湾老年人口的新冠疫苗接种率仍有待提高。


三月大部分时间段内，台湾每日新增病例都处于单数水平，但三月31日单日新增病例达到87例后，感染人数开始激增。本周四，新增病例已经达到382例，这是今年以来的最高记录，也是单日新增病例连续第七天超过一百。

陈时中表示："现在清零已不可能，未来在形式上一步一步走，必然会与病毒共存，这段时间要努力控制疫情，希望不要突然暴发指数型成长，否则对社会造成太大的压力。"

台湾目前不能完全放开防疫限制的一个可能原因是当地疫苗接种率尚未达标。尽管人口的79%已经完成两剂疫苗接种，但打过加强剂的人口却只占51%。而属于高风险人群的老年人当中，接种率也处于较低水准。

台湾计划调整防疫策略之际，正值中国上海爆发了严重的新冠疫情。

上海疫情也暴露出了清零策略的局限性，目前上海已陷入封控状态，两千五百万市民被要求不得离开住宅，政府公布的单日新增病例达两万之多。

中国的社媒中，民众抱怨食物和药品供应不足的声音日益增多。今年年初，奥密克戎变异毒株在香港广泛传播，使当地的清零防疫机制陷入崩溃状态，也使香港成为新冠死亡率全球最高的地区之一。

 

（法新社）

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