台湾投资立陶宛逾1000万欧元启动芯片生产

（德国之声中文网）台湾驻立陶宛的代表黄钧耀（Eric Huang）周一（11月7日）表示，台湾作为世界上最大的半导体供应基地，将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。

黄钧耀在维尔纽斯宣布，台湾工业技术研究院将与立陶宛的电子制造商Teltonika合作，在这个波罗的海国家建立半导体技术能力。

他说，台湾将为立陶宛人提供二十多份台湾奖学金，用于技术培训。

"这不是一项交易（以换取立陶宛允许开设台湾代表处）"，黄钧耀表示，"这是因为台湾希望与立陶宛合作，以加强我们的民主供应链在面对专制国家的胁迫时的抵抗力。"

立陶宛正式启动在台湾的贸易代表处

立陶宛于去年11月允许台湾开设事实上的大使馆，激怒了中国。中国宣称民主治理的台湾属于自己的领土。

北京随后减少了与立陶宛的外交关系，对其进行贸易遏制，并迫使跨国公司切断与这个拥有280万人口的国家的联系。

欧盟在美国、英国、澳大利亚、加拿大和台湾的支持下，就中国压制立陶宛贸易问题在WTO提起诉讼。

今年早些时候，台湾为立陶宛和其他中欧和东欧国家启动了一个2亿欧元的股权投资基金和10亿欧元的贷款基金。

黄钧耀说，在立陶宛的第一批股权投资总额为1000万欧元，将在明年初完成，并称第一批贷款金额为900万欧元，将在本月底发放。

台湾还为立陶宛的奶制品、鱼类和蛋类产品发放了进口许可证，并可能在今年年底前允许其牛肉进口。

立陶宛于周一正式启动了该国驻台贸易代表处。

（路透社）

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