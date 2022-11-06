台湾投资立陶宛逾1000万欧元启动芯片生产

台湾驻立陶宛的代表黄钧耀周一（11月7日）表示，台湾将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。立陶宛于当日正式启动了该国在台湾的贸易代表处。
（德国之声中文网）台湾驻立陶宛的代表黄钧耀（Eric Huang）周一（11月7日）表示，台湾作为世界上最大的半导体供应基地，将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。
黄钧耀在维尔纽斯宣布，台湾工业技术研究院将与立陶宛的电子制造商Teltonika合作，在这个波罗的海国家建立半导体技术能力。
他说，台湾将为立陶宛人提供二十多份台湾奖学金，用于技术培训。
"这不是一项交易（以换取立陶宛允许开设台湾代表处）"，黄钧耀表示，"这是因为台湾希望与立陶宛合作，以加强我们的民主供应链在面对专制国家的胁迫时的抵抗力。"
立陶宛于去年11月允许台湾开设事实上的大使馆，激怒了中国。中国宣称民主治理的台湾属于自己的领土。
北京随后减少了与立陶宛的外交关系，对其进行贸易遏制，并迫使跨国公司切断与这个拥有280万人口的国家的联系。
欧盟在美国、英国、澳大利亚、加拿大和台湾的支持下，就中国压制立陶宛贸易问题在WTO提起诉讼。
今年早些时候，台湾为立陶宛和其他中欧和东欧国家启动了一个2亿欧元的股权投资基金和10亿欧元的贷款基金。
黄钧耀说，在立陶宛的第一批股权投资总额为1000万欧元，将在明年初完成，并称第一批贷款金额为900万欧元，将在本月底发放。
台湾还为立陶宛的奶制品、鱼类和蛋类产品发放了进口许可证，并可能在今年年底前允许其牛肉进口。
立陶宛于周一正式启动了该国驻台贸易代表处。
（路透社）
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立陶宛经济部6月13日宣布，将于今年秋季在台湾开设贸易办事处。据路透社报道，立陶宛当局曾于今年1月透露，计划在春季结束前在台开设经贸代表处。这个波罗的海国家目前面临着来自中国的压力。
立陶宛外交部週四（8月18日）召見中國駐維爾紐斯的代辦，抗議北京對其交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特訪台一事進行制裁，同時中方還單方面取消與該部所有形式的交流。立方聲明指出，此舉缺乏正當性且違反國際法。
目前正在台湾访问的立陶宛经济部副部长表示，中国一直是立陶宛的一个重要的出口伙伴，但今年第一季度立陶宛对中国的出口同比下降到“接近零”。但她希望可以在包括台湾在内的亚洲其它地区找到替代市场。