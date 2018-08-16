台湾执行枪决 德国为何发声？

（德国之声中文网）德国外交部人权专员考夫勒（Bärbel Kofler）9月3日发表的声明，对台湾此次执行死刑表示至为遗憾。声明说，死刑是一种残忍、非人道的惩罚方式，德国政府绝然反对。

考夫勒的声明指出，台湾是一个稳定的民主政体，基本的人权标准是很高的，但这次事件是台湾人权的退步。她呼吁有关当局不再执行其它的死刑判决。

声明还附文称，欧盟致力于通过与台湾的司法对话来废除死刑。

德国人权专员考夫勒

德国外交政策"基石"

根据台湾媒体报道的一些民调结果，约七成至八成民众不赞成废除死刑。

在德国政府的外交政策中，人权被视为基石。而废除死刑是人权政策内容的一部分。

德国政府"出于伦理道德"以及"法律政策"原因，在世界范围内致力于废除死刑"这一残忍的惩罚形式"。

德外交部的官网写道："死刑在国际法上并未被明文禁止。……仅在最严重罪行、且依照所有法治国家程序之下，允许死刑；死刑对于未成年人、孕妇是禁止执行的。"

"在欧洲，白俄罗斯是最后一个还在执行死刑的国家。……目前，几乎所有拉美国家、以及一些中亚国家和南部非洲许多国家都废除了死刑。"

"全世界迄今有102个国家废除了死刑，超过了半数；130多个国家不再执行死刑。"

世界仍有56个国家在执行死刑

"保护人权符合德国根本利益"

人权专员是德国政府1998年起设立的，其任务不单是为人权保护创立机制和政策框架，也特别要保护那些受到侵犯人权威胁、影响的个人。

德国政府认为，这符合德国政策的根本利益，"因为只有与稳定的国家，才能确保我们有持久和平的关系；长期来看，如果不尊重基本的人权，无法实现稳定。"

人权专员的任务包括：加强国际人权保护、促进公民社会参与、在德国保护人权、人道主义救援。

日本一间死刑执行室

日本等国亦挨批

现任德国政府人权专员考夫勒于2016年3月就任。她曾对多个国家执行死刑发表声明，如白俄罗斯、伊朗、阿富汗、日本、泰国等。

2017年12月，考夫勒对日本执行死刑发表声明。声明称，对日本对2人执行死刑表示震惊，其中1人在犯案时依据日本法属于未成年人。她指责这违反国际人权标准，并呼吁日本重新思考迄今的做法，停止执行死刑。声明说，对死刑的废除，日本有着开放的公民社会讨论，她对此表示欢迎。

美国一间死刑执行室

在该声明在附文中还写道，自日本首相安倍晋三2012年12月上任以来，已有21人被执行死刑。死刑犯在行刑前才知道这一消息，也没有机会与亲属告别。其亲属在事后才获知已经行刑。

附文还写道，日本律师联合会在2016年年会上首次明确表示反对死刑，并要求政府引入终身监禁，在2020年以前取代死刑。

在考夫勒2018年5月对白俄罗斯执行死刑的声明中写道："死刑是一种非人道的惩罚方式，不符合我们基本的欧洲价值。"在对泰国执行死刑的声明中写道："死刑是一种非人道、剥夺人尊严的惩罚方式。研究结果表明，死刑并不能发挥威慑作用。……死刑与人的尊严是无法吻合的。"