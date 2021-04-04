台湾或成美日检验两国关系的试金石

（德国之声中文网）日本首相菅义伟及随行官员、政界人士为同拜登总统的首次会晤做了充分准备。这是拜登上任后的首次外国政府首脑造访白宫。所有参加华盛顿之行的人员都及时注射了两剂辉瑞新冠疫苗，以期最低限度减少感染风险。那位美国新总统则早已施打了疫苗。

内容上看，美国时间周五的美日峰会似乎也准备充分。美国国会参院将在峰会前通过一项两党决议，强调日美安全同盟之牢固。有消息称，华盛顿政府还将宣布新任美国驻日本大使人选。在东京的这一职位已空缺近两年。

半导体供应

在全球芯片短缺导致汽车行业发展受阻的背景下，美日已达成一系列共识，其中包括一项有关半导体元件供应的协议。双方的一个高级别工作组将制定一个更为分散的制造计划，以降低主要依靠台湾和中国大陆等地缘政治风险地区生产芯片的供应风险。两国还希望在气候政策上更密切合作。日本将更注重可再生能源，不再资助国外燃煤电厂，以此支持美国。

峰会议程中还包括一个促进印度-太平洋地区高质基础设施的框架协议。美、日两国希望籍此为亚洲新兴国家提供一个替代中国 "一带一路倡议"的选项。为此，两国将商定投资共同准则。迄今，相关投资按逐个项目进行，而往后，国家优惠贷款的提供程序将标准化。5G无线网络和绿色能源发电可能会属于投资重点。



不重返TPP

日本方面希望在峰会上恢复信任，拜登的前任特朗普咄咄逼人的策略使之受损。61年来，美国一直是日本唯一的安全伙伴。特朗普曾因汽车贸易不均衡而向日本施压，并强行达成双边贸易协定。尽管菅义伟首相预期，华盛顿不会重返被特朗普放弃的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（TPP），但拜登新总统肯定不会再威胁对其亚洲最亲密盟友征收惩罚性关税。通过邀请日本人作为第一位国宾到白宫做客，拜登已可补回一多半损失。

此次峰会的最大症结在于美日联盟未来如何与中国打交道。拜登迄今延续了前任的强硬对华路线。不过，他未实施特朗普式的 "最大限度施压"，而是致力于加强竞争。于此同时，源出于日本的 "自由开放的印太"理念，也和拜登的外交理念相契合：与合作伙伴共同抵抗中国在亚洲的强权要求。

3月中旬在东京举行的 "2+2会谈 "上，两国外长和防长对中国在东海的领土要求发出异常尖锐的批评。以此方式，拜登行政当局便能终结日本对美国同盟忠诚度的怀疑。具体而言，日本希望得到美方这样的保证：一旦北京占领日本控制的东中国海上的尖阁列岛，（北京称“钓鱼岛”），美国将不惮与中国发生武装冲突。

台湾问题作为“试金石”

但以防卫和与中国竞争为指向的美国政策让日本受到极大行动压力。德国日本研究所历史学家韦伯（Torsten Weber）指出："拜登倾向于减少对中国的对抗性，这并不给日本带来优势。" 而美方希望将支持台湾列入峰会最后宣言，则又让日本陷入窘境。对日本来说，参与这一检验其对美国忠诚度的“试金石“，意味着政治上的转折。自1972年与中国建交以来，东京一直遵守 "一中原则"。而且，一旦作出相应表态，就有可能在发生台湾冲突时，导致日本不得不向美国提供军事支持，而日本的和平主义宪法可能不允许这样做。

峰会尚未召开，中国早已向日本施压，要求其不要过度与美国拉近关系。中国外长王毅在电话中警告日本同行茂木敏充说，日本应确保与中国的双边关系 "不陷入所谓的大国对抗"。其语气之尖锐令人惊讶，因为，东京迄今一直避免与北京对抗。例如，日本是七国集团中唯一没有因新疆维吾尔族再教育营问题而对华制裁的国家。不过，历史学家韦伯指出，中国的恐吓战略并非没有风险："中国在地区和全球范围越是咄咄逼人，就越会促使美国投入日本的怀抱——反之亦然。"

作为其结果，日本将不得不软化”外交主要应为贸易服务”的这一外交政策指导方针。这一方针使东京在全球舞台上迄今宁取韬光养晦之策。与此相关，韦伯这位德国历史学家强调了日本与美国和德国的价值伙伴关系中蕴含的政治机遇。他指出，"如果日本、美国和其它国家用自由、民主和人权来作为其共同的批中立场理由，那么，日本便可成为世界政治中的重要伙伴。" 然而，这一新取向是要付出代价的："那样的话，东京也必须收回涉及慰安妇、强制劳工、二战中战争罪行的历史修正主义，因为，历史修正主义行为使日方就自由和人权所做的承诺受到质疑。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。