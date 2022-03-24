台湾情报机构：俄乌战争给人民币国际化制造机会

（德国之声中文网）路透社报道称，台湾国安局长陈明通周一（3月28日）在立法院接受质询时指出，中国一直在寻找摆脱美元主导地位的途径，而目前的乌克兰战争，可能加速人民币在国际上的流通使用。

陈明通指出，无论在人民币交易还是货币发行准备方面，中国都不能放过这个机会。他说，中国一直想让人民币摆脱美元的主宰，这次德国加入切断环球银行金融电信协会（SWIFT）与俄罗斯连结的制裁行列，让中国有些意外，但也找到扩大人民币全球交易的机会。

莫斯科已表示，希望中国帮助俄罗斯度过西方制裁对本国经济造成的打击，并将在西方冻结俄罗斯的美元和欧元储备的情况下，使用其外汇储备当中的人民币进行支付。

俄罗斯财政部部长西卢阿诺夫（Anton Siluanov）3月中曾表示，"俄中之间的伙伴关系仍然可以允许我们维持现有的合作，不仅仅是保持，甚至还可以增加，尤其在西方市场关闭的环境之下。"

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



北京一再表示反对对俄罗斯进行制裁，并强调将保持与俄罗斯的正常经济和贸易交往。中国还拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的战争，不愿称其为侵略。

但在官方表态的背后，北京仍担心中国公司会违反对俄制裁，并敦促本国企业在俄罗斯投资要谨慎行事。俄罗斯是中国第二大石油和第三大天然气供应方。

陈明通在立法院还表示，如果中国选择与美国站在一边，就像美国2001年9月11日遭受恐怖袭击后那样，这场乌俄战争实际上可以让北京趁此机会改善中美的关系。他认为，俄乌战争会让中国更谨慎评估对台动武时机，因为拜登政府强调会坚守"台湾关系法"。

观看视频 02:00 遭西方制裁 俄罗斯命悬中国?

（路透社）

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