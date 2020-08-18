 台湾情报机构:中国骇客长期侵台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2020

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台湾情报机构:中国骇客长期侵台

据路透社报道，台湾调查局资安工作站周三对外通报称，中国骇客组织长期骇侵承接台湾政府机关资讯服务的供应商，进而对中央政府部会、地方政府等10个单位发动攻击。涉及6000余个政府邮件账号的5台邮件伺服器遭植入后门程式，已对资安造成重大威胁。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

（德国之声中文网）据台湾中央社报道， 资安工作站副主任刘家荣在记者会上表示， 近来侦办数起政府机关遭骇案，遭攻击范围涵盖2个市政府、水资源局、国立大学等10单位，以及4家资讯服务供应商；据指出，遭侵害的单位包括台北市政府。

他说，中国骇客组织Blacktech，Taidoor，MustangPanda，APT40均牵涉其中。承接政府标案的资讯服务供应商，因负责政府机关重要资讯系统的开发及维运，成为主要攻击目标。这些黑客组织将资讯服务供应商作为跳板攻击政府机关，试图窃取机敏资讯及民众个人信息。

刘家荣说，Waterbear后门程式是中共背后支持的中国骇客组织Blacktech近年常用恶意程式，并有证据支持攻击来源来自中国湖北。另外，调查组在受骇公司发现另一中共支持的中国骇客组织Taidoor的骇侵活动足迹，显见Blacktech及Taidoor正透过供应链攻击台湾政府机关，值得社会大众注意。

路透社向中国国台办发出有关中国骇客组织攻击台湾政府部门的问询，但是没有得到回应。中国官方一贯否认官方组织参与骇客行动，并称所有骇客行为都应该受到惩罚。

一段时间以来，台海两岸局势一再升温。大约一周前，解放军东部战区发言人高调宣布， 解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，进一步检验提升多军种联合作战能力。

洪沙/叶宣 （路透社、中央社）

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