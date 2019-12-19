台湾总统辩论三党激战 中媒聚焦两岸议题

(德国之声中文网）台湾的三名总统候选人周日(12月29日)下午展开了历时两个半小时的电视辩论。蔡英文、韩国瑜及宋楚瑜针对台湾主权、中国渗透及香港示威等热门议题展开激辩。除了台湾各大媒体聚焦关注周日举行的总统辩论外，中国官媒《人民日报》也关注了这场辩论。《人民日报》报导，两岸议题成为这场辩论的攻防战，而民进党提出的《反渗透法》也成为国民党与民进党争辩的重点之一。

《人民日报》引述路透社报导，表示蔡英文在昨日的辩论中紧抓着「反中牌」不放，并指出韩国瑜批评民进党是「卖台集团」，强调反渗透法犹如「绑在台湾民众脖子上的炸弹」。《人民日报》写道：「将昨天的辩论会与4年前的辩论会对比，有岛内媒体颇为感慨地说，两岸关系发生了巨大变化--岛内聚焦的不再是如何与大陆交流，而是要以什么身份去交流。」

《人民日报》引述台湾媒体报导，表示四年前的蔡英文在阐述两岸政策时仍显得小心翼翼，但如今她却「极力渲染对立情绪」。《人民日报》指出蔡英文仍持续进行对立性的政治操作，提到民进党试图于周二 (12月31日) 通过《反渗透法》，但强调目前台湾内部「反对它的声音一浪高过一浪」。

总统候选人展开激辩

代表国民党参选的韩国瑜开场便将矛头指向民进党籍的总统蔡英文，表示她虽然口口声声爱台湾、爱主权，但是却用四个欺骗来蒙骗台湾人民。韩国瑜表示，蔡英文骗了台独份子、中国共产党、香港人及台湾人。其中，韩国瑜说连香港大学会长都向蔡英文抗议，批评她当香港人在流血时，她的选情却在补血。他指出：「你的选票是奠定在香港人流血身上，香港大学生强烈跟你抗议。你原来是在剥削它们的价值。」

然而，前香港大学学生会长黄程锋第一时间在脸书上反驳了韩国瑜的说法，表示自己从未针对台湾总统就港政策或态度进行任何评论，更别说是韩国瑜所谓的抗议。

轮到蔡英文申辩时，她首先点出在中国威胁步步进逼时，台湾可以选择向一国两制妥协，也能选择捍卫民主自由的生活方式。接着，她将炮火转向韩国瑜，表示她希望韩国瑜别继续扭曲事实、讲假讯息与抹黑。蔡英文引述了韩国瑜日前在脱口秀《博恩夜夜秀》中表演膝盖走路的桥段，并说：「人民关心的，不是总统会不会用膝盖走路，人民关心的是总统会不会遇到中国，膝盖就挺不住。」

接着，蔡英文将焦点转移回中国国家主席习近平年初所提出的「一国两制」统一方案，表示习近平的发言已让台湾主权面临重大挑战，并强调一个分裂的台湾无法面对中国的渗透威胁。她说：「这场选举一定有输有赢，如果我们对国家主权没有一致的想法，那不管谁赢了，国家终究会输了。」

亲民党主席宋楚瑜则是将重点摆在台湾应该摆脱蓝绿，靠结合智能来一起奋斗。他也再次批评民进党执意于年底前通过的《反渗透法》，表示程序正义比实质正义更为重要。他说：「如果我们不把权力关进笼子，人民就要小心，权力会把人民关进牢笼。 程序的正义有时候比实质的正义还要重要，因为正义不仅是过程，而且是价值。」

韩国瑜重炮轰击媒体

到了媒体提问阶段，韩国瑜将炮火对准了数家台湾媒体，除了呼吁台湾人唾弃《苹果日报》外，还指控《三立电视台》缺乏良心。此外，当《中央社》提问他如何确保当选后，不在主权、自由与民主上作出让步时，韩国瑜质疑《中央社》的提问将台湾狭窄化，用意识形态把自己绑起来。

韩国瑜说道：「亲爱的台湾人，我们到底要浪费多少时间在这些无聊的、设计的意识形态？ 把我们自己的发展像裹小脚一样裹起来。」

此外，韩国瑜也藉此机会抨击民进党运用网军对他进行抹黑，并以挤牙膏来形容蔡英文针对一国两制这个议题的操作，表示蔡英文不断将他往这个议题的方向挤。他说：「我们是选总统，支持中华民国宪政体制，不是选票考虑，是我们的信念，是台湾人的价值，不要去抹黑人家。不要挤牙膏的把韩国瑜往一国两制挤，非常没有水平。」

从网军战到主权议题

到了交叉诘问阶段，三位候选人针对两岸、网军、贪腐与民进党内的派系问题进行辩论。 韩国瑜跟宋楚瑜分别针对民进党内的派系问题，对蔡英文提出质疑。蔡英文重申，民进党内的竞争被韩国瑜讲成架空，显现韩国瑜并不了解民主政治。她说：「你现在用张冠李戴的方式挑拨民进党，不会影响到甚么，只会让人觉得你不懂民主，做为台湾的总统，对民主有了解最重要。」

蔡英文则在提问时，质疑韩国瑜签署「无色觉醒」是否等于他承认台湾是中国一部分，因为该主张表示韩国瑜愿意以开放态度，讨论未来两岸人民能接受的统一步骤与模式。韩国瑜在回应中表示，蔡英文在出任陆委会主委任内也曾说未来一个中国是台湾人唯一的选项，所以她这种说法是否也构成卖台。

蔡英文在辩论后的记者会表示，她在出任陆委会主委任内提到的「未来一中」，是因为时任总统的陈水扁提了「四不一没有」的原则，强调在中国不武力犯台的前提下，以此为基础，让中台两方能坐下来共同处理未来一中的问题。 蔡英文也重申，但这样的条件从来没有出现过。

宋楚瑜则说，两岸目前处于分治的不同路线，而他自己主张的是自由民主的道路。他说亲民党遵守的是国父孙中山的民有民治民享的路线。他重申，任何台湾的现状改变，都必须得到台湾2300万人民以民主的方式决定。

蔡英文在结论时说，自己并非一个有趣的人，既不会慷慨激昂，也不会随时哽咽或以跪着走路制造娱乐效果。但她说：「蔡英文知道，在做中华民国台湾的总统的时候，必须要挺直腰杆，在国家被威胁的时候，捍卫尊严。」

韩国瑜则说自己当总统的话，保证一定跟庶民在一起。他各以「贪」、「软」、「空」来批评台湾的三位历任总统陈水扁、马英九与蔡英文。他说：「我们现在2020年还要台大法律系的当总统吗？不能换人吗？ 韩国瑜当总统，我保证让台湾欣欣向荣，一片快乐，快乐的台湾、快乐的台湾人。请给我一个机会，我做不好四年后让我滚蛋。」