台湾总统蔡英文启程出访拉美邦交国

(德国之声中文网）(德国之声中文网)蔡英文启程前在台北表示："我们要坚定地拥抱世界，以拓展台湾的国际空间。"蔡英文将在美国当地时间周日下午抵达洛杉矶后，在此停留一晚，于第二天继续飞往巴拉圭。

在巴拉圭的三天访问行程期间，蔡英文将出席周三在首都亚松森举行的马力奥·阿博托·贝尼特茨（ Mario Abdo Benitez）的总统就职仪式。台湾外长表示，蔡英文还将在总统就职庆典期间同其他盟邦的贵宾举行会谈。周二，蔡英文还将同即将就任的新总统和上届总统卡特斯举行会谈。此外，蔡英文还将同卡特斯一道参加台湾和巴拉圭联合创立的一所科技大学的启用典礼。这所大学将为巴拉圭培养工程技术人才。

8月16日，蔡英文将继续前往伯利兹进行为期三天的访问。她将在此会晤总督库尔维利·扬（Colville Young）和总理奥立佛·巴罗（Oliver Barrow）。

此行是蔡英文2016年就任总统以来的第四次出国访问。自从民进党籍的蔡英文出任总统以来，北京对台湾施加的压力不断加大，并促成了冈比亚、圣多美和普林西比、巴拿马以及布基纳法索共四个台湾的邦交国同台湾断交。1949年，国民党在中国国共内战中失利后，逃往台湾，此后台海两岸一直处在分治状态。

达扬 / 文山 （德新社，法新社）