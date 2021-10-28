马英九外交休兵

马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。