 台湾总统的过境外交 | 所有节目 | DW | 31.03.2023

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时政风云

台湾总统的过境外交

正在出访拉美邦交国的蔡英文总统，再次利用过境美国的机遇，与美国政界高层展开互动，引发了北京方面的强烈反应。在过去几十年中，过境外交一直在台美政治互动中扮演重要角色。

  • 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

    过境美国 会晤高层

    台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

  • 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

    路途遥远 必然经停

    蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

  • 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

    三角关系风向标

    台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

  • 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

    足迹遍布全美 独缺首都

    自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

  • 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

    美国专门修法

    台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

  • 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

    私人行程 官方礼遇

    李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

  • 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

    “麻烦制造者”不受欢迎

    陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

  • 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。

    马英九外交休兵

    马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。


  • 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

    过境美国 会晤高层

    台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

  • 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

    路途遥远 必然经停

    蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

  • 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

    三角关系风向标

    台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

  • 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

    足迹遍布全美 独缺首都

    自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

  • 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

    美国专门修法

    台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

  • 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

    私人行程 官方礼遇

    李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

  • 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

    “麻烦制造者”不受欢迎

    陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

  • 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。

    马英九外交休兵

    马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。


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