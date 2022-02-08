 台湾总统府：密切关注乌克兰局势及台海动态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2022

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台湾总统府：密切关注乌克兰局势及台海动态

台湾总统府周六表示，军方正持续密切关注乌克兰局势以及台湾海峡动态，加强联合情报监侦，但也强调台海情势与乌克兰局势本质不同。与此同时，鉴于紧张局势升级，德国等多个国家已呼吁公民尽速离开乌克兰。

Taiwan Präsidentenpalast Taipeh

（德国之声中文网）随着乌克兰边境紧张情势升高，台湾总统府周六（2月12日）就乌克兰局势相关议题发出五点声明，重申并呼吁各方尊重乌克兰主权独立及领土完整，反对以武力片面改变现状。

台湾总统蔡英文上月指示国安会组成"乌克兰情势因应专案小组"，密切关注情势发展以及对台湾安全可能构成的影响。蔡英文当时表示，台湾长期以来面对中国的军事威胁，对乌克兰处境感同身受。她也呼吁各方透过和平方式，加强对话与协商，以理性方式解决争端。

西方国家已提出警告，乌克兰边界战争恐一触即发。台湾总统府周六表示，军方各单位正持续密切关注乌克兰局势及台海动态，持续加强联合情报检侦，因应各种证候及威胁，逐步提升战备程度，有利因应各种状态。

台湾总统府也强调，"台海及印太区域的和平稳定，是区域内各方的共同责任，也是国际社会的共同期待"。

过去两年来，中国加强在台海的军事活动。台湾多次抱怨中国军机频繁进入其西南空域"扰台"。今年1月，台湾国防部通报有39架解放军军机穿越台湾西南防空识别区，创下去年10月以来的最高纪录。

尽管如此，台湾总统府认为，台海情势与乌克兰局势的本质不同。台湾总统府发言人张惇涵指出，近期发现有错假讯息，运用乌克兰情势影响台湾社会民心士气，呼吁社会各界避免受到加讯息误导，勿以讹传讹。

与此同时，台湾外交部也已呼吁民众避免前往乌克兰，同时建议目前在乌克兰境内留学及约25位台湾侨民尽速离开乌克兰。

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德国呼吁公民离开乌克兰

过去数周，俄罗斯在乌克兰附近进行军事集结，导致紧张局势不断升温。美国周五称，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，但遭到俄方驳斥。

在西方国家持续进行外交努力的同时，各国开始为紧急情况做准备。美国周五已呼吁公民离开乌克兰，英国、日本、丹麦、澳大利亚、拉脱维亚、爱沙尼亚等国相继跟进。

德国外交部周六在最新的旅游警告中写道："鉴于俄罗斯在乌克兰边境的军事活动有所增加，俄罗斯和乌克兰的紧张局势持续升级。不排除可能发生军事对抗。"德国政府呼吁在乌克兰的公民，若无停留必要，应尽速离开当地。

美国国务院周六指示部分使馆工作人员离开乌克兰。另有两名美方消息人士透露，华盛顿也在撤回其驻乌克兰的欧洲安全与合作组织（OSCE）人员。

美国驻基辅大使馆表示，虽然外交人员减少，但其核心团队和乌克兰人员将持续不懈进行外交努力，支持乌克兰的安全、民主和繁荣。

（路透社、德新社）

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