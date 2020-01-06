台湾总统大选: 在台港人的担忧

(德国之声中文网) 根据路透社报导，有一些香港示威者担忧，如果由立场亲近北京的国民党总统候选人韩国瑜当选总统，蔡英文总统先前提供给香港示威者的协助可能就此中断。

台湾即将在1月11日举行总统大选。目前，由于台湾没有法律可以处理政治庇护，蔡英文政府以个案处理的方式，让将近60名曾经参与过示威的香港人暂时延长他们在台湾的签证。

化名Jero、今年三十几岁的香港示威者说: 「如果韩国瑜当选，我会马上买一张机票逃去别的国家。 」

Jero在一个支持香港人的社运团体赞助下，住在台北的一间小套房。 他说，曾在去年7月1号参与冲击香港立法会，因为害怕会被控以最高10年刑期的暴动罪，所以用观光签证搭飞机到台湾。

另一名化名Roger的示威者在7月就已经用观光签证抵达台湾，之后他的签证获得两次延长: 「香港人正在奋力抵抗中共，我们要怎么样才能说服自己说，国民党也是反对中国共产党的?」

今年二十几岁的香港示威者Tiffany现在也在台湾。 她呼吁台湾人投票给蔡英文，捍卫台湾岛的主权。 她说: 「我想要在台湾读书、找工作。 」她说: 「我希望台湾人能珍惜他们手上的选票。 」

香港民间发起「保护伞」计划

在过去半年一直义务协助香港示威者的香港律师黄国桐发起「保护伞」计划，筹集资金在台开设至少10间早餐店或二手衣店，以便为抗争者申请工作签证留在台湾。 黄国桐表示，这个计划主要由台港两地的匿名支持者赞助，当中也有很多人是律师、医师等专业人士。

另外，台湾的基督长老教会济南教会牧师黄春生已经收容了超过百名示威者。 根据台湾媒体《风传媒》报导，他从8月开始协助港人募集防御性物资。 他在接受路透社采访时说，接下来会为在台港人设立一个基金会，以便协调资金协助港人寻求庇护。 他也说有一些香港人相信自己不会被起诉，已经回去香港。

一名熟知内情的政府高层向路透社透露，蔡英文政府大约在半年以前就开始帮助出于「政治因素」逃到台湾的香港示威者，至今已经以「个案处理」的方式协助了大约60名示威者，有的是多次延长观光签证，有的是协助申请学生或工作签证。

该官员说，政府不会遣返这些已经抵达台湾的示威者。 他说: 「如果我们不在香港人有难的时候出手相助，将来如果台湾人有难，谁还会来帮助我们?」

总统候选人如何看待香港示威者

香港的情势在台湾大选中扮演重要角色。 在香港的局势升温的背景下，蔡英文誓言要保护台湾岛的主权，拒绝中国提出的「一国两制」。

另一名总统候选人韩国瑜，虽然在过去的互动上都呈现出更愿意亲近北京政府的立场，但是针对香港人的遭遇，也发出了同情的声音。

韩国瑜阵营的发言人王浅秋在接受路透社采访时，也提醒香港人不要被蔡英文阵营所利用: 「我希望他们真实理解韩国瑜先生对民主与自由的坚持。 」她说，「他反对的是挑衅、冲突与战争，他是完全支持香港人的民主与自由。 」

然而国民党阵营在1月3日发出的声明中，要求蔡英文政府「说明到底已经庇护多少反送中暴力份子来台」，引发民进党竞选总部副执行长林鹤明批评说法前后矛盾，「令人难以理解」。

两党如何看待《难民法》

台湾虽然是两公约的签署国，而承诺不会遣返受到政治压迫的人回到会被迫害的国家，但是台湾同时也缺乏处置政治难民的相关法律。现在任何香港示威者来台都是按港澳条例第18条，并以「个案处理」的方式接应。 针对是否修订《难民法》接应香港示威者，德国之声在12月分别采访了国民党与民进党阵营。

国民党副总统候选人张善政表示，要采取实质的方式帮助香港人。他说，如果香港人要用《难民法》、或是类似《难民法》的法律才能被照顾到的话，「我们要把实质的东西放在优先。」

针对同样的问题，时任蔡英文竞选总部发言人的林静仪则是担忧修订《难民法》也不能帮助香港人庇护，因为在中华民国的宪法架构下，香港人是属于港澳条例适用的对象。她说: 「修了《难民法》之后，香港人不是在《难民法》里面可以使用的那群人。也就是说，我们修了难民法，你第一个考虑的可能会是罗兴亚人，可能不会是香港人。」

至于港澳条例里面的规定不够详细，没有列明申请庇护的话应该花多少时程、什么资格、要件是什么、要提供什么资料，林静仪回应: 「这不是大学联考简章。这里面尤其是牵涉到对另外一个国家的政治迫害者来到这个国家，我要做庇护。我想在这里面有些东西是不能在上面写得这么明确，但是政府其实在这里面是做的。」

罗法/夏立民(路透社等)