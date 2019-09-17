台湾总统大选:郭台铭不选后的国民党

(德国之声中文网) 鸿海集团创办人郭台铭16日深夜宣布不选，为台湾总统大选投下一颗震撼弹。郭台铭从8月底传出可能与柯文哲和王金平结盟，又在12日痛批国民党并大动作退党，短短25天的峰迴路轉看得台灣民眾眼花撩亂。接下来，台湾是否又会回归传统的蓝绿对决呢?

台北商业大学校长张瑞雄认为，国民党终于团结了，不过这也让代表国民党参选的韩国瑜有更大的压力。他说:「这样选输就没有借口了，国民党各方面要更加努力。」 他提到，郭台铭在声明中没有说要支持国民党或韩国瑜，因此韩政营应该更积极沟通。他指出，韩国瑜可以宣布当选后让郭台铭担任「海基会董事长」或「国际大使」争取其支持。



淡江大学战略研究所副教授黄介正说，郭台铭不选确定蓝营没有分裂，但只是去除了最大的风险，不代表脚步已经站稳。他说除了国民党员外，「支持郭台铭的人可能反而转向不投票，或者原本『淡蓝的』可能选择民进党」。张瑞雄也提到，「郭粉」组成很多元，不一定都是国民党的人，原来很多中间的选民接下来可能继续观望。所以郭台铭不选对国民党票源是增加或减少还要看接下来的民调。



两位学者都提到，其实在明年11月底前都还有变数，因为尚可能提名总统的亲民党和时代力量仍有操作空间。 「不参与2020连署竞选总统」的郭台铭，和前立法院长王金平以及台北市长柯文哲动向都还不是完全明确。

韩国瑜最大的敌人是自己?

被问到韩国瑜接下来最大的挑战，张瑞雄说，应该是争取年轻人的支持，还有要把「总统的样子」做出来。他说:「要做出总统的气势，让人民认为你未来是可以信任的总统。」他觉得如果韩国瑜能做到这点，加上「莫忘世上苦人多」这样关心庶民的形象，自然会有赢面。



黄介正也指出，韩国瑜应该让民众除了对于他的国政团队以外，对韩国瑜本人也能够建立更多信心，利用机会向原来可能不支持他的朋友说明。他说台湾选举的「新轴线」已经出现变化:「早期是本省人对外省人，后来变统独光谱，再来后变亲美亲中这样的操作。其实从欧洲还有美国,一直到去年的韩流出现......自觉庶民对建制菁英中间的轴线。」

韩政营需要新的两岸论述

张瑞雄说，对于韩国瑜的选战，民眾最關心的跟中国大陸的關係。他说:「蔡英文主打『反中保台』。国民党当选之后，如何跟中共维持良好的關係，又能够保持台湾的自由民主安全，不會未来被中共併吞?」

他建议，国民党不要再提「九二共识」，因为这个馬英九执政时的「定海神針」已被污名。 他认为主轴仍应放在「兩岸和平取代對抗」，但和平並非完全配合「一国两制」，而是可以提出类似「邦聯」制度，或是像東西德和歐洲共同體这样的模式。

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黄介正也说，「九二共识」从「一中各表」到「两岸同属一中」，一直发展到现在是要「体现一个中国原则」，再演变成「追求国家统一的九二共识」， 中国大陆不断紧缩「九二共识」的定义。所以国民党应提出新的口号，同时「处里两岸关系完全遵照《中华民国宪法》，以及台湾最高的安全福祉利益」。

他认为，在美中争霸和习近平面对中国内部问题的情势下，台湾未来四年的领导人重点不在解决两岸问题，而在避免制造问题。他强调国民党「和中」的路线与民进党最大的不同就是两岸会有沟通管道。他说:「双方产生误解之前，有沟通管道可以解释，避免误判。万一不幸发生不预期的意外，有沟通管道可以补救。没有沟通管道只能透过媒体喊话。」

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民进党和国民党候选人在各自面临「网内互打」后的整合中，如何在经济和外交议题上取得选民认同，在面对中国压力时争取更大的空间，让台湾人民可以有自尊且安全地生活在民主自由的环境，都成了决战2020的关键。