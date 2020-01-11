台湾总统大选：蔡英文高票连任 ++實時更新++

（德国之声中文网）

10.20 PM 此次台湾大选的官方计票结果会由台湾中央选举委员会宣布。按照该委员会1月11日当地时间晚间22时公布的最新结果， 民进党的总统副总统组合蔡英文和赖清德共得大约817万张选票，得票率为57.13%。国民党的韩国瑜张善政组合当前获得了约552万张选票，得票率为38.61%。而亲民党的宋楚瑜余湘组合获得了约61万张选票，得票率为4.26%。

在区域立委方面，民进党拿下48席、国民党25席。不分区立委，民进党拿下13席、国民党13席。未来台湾的新国会中，民进党掌握过半的61席、国民党38席。

至于台湾大选中的“第三势力”——包括民众党、时代力量和亲民党虽然在区域立委全军覆没，但在不分区有斩获。台湾民众党5席，成为国会第三大党。时代力量则拿下3席。

9.30 PM 得票数超过800万的蔡英文总统召开新闻记者会，她对参与投票的选民表示感谢。她表示，无论投给谁都是民主价值的体现。她说：“每一次选举，台湾人都在告诉全世界我们有多珍惜民主自由的生活方式，以及我们的国家。”

蔡英文说，今天台湾人民用选票选择让民进党继续执政并且取得国会多数，这代表过去4年走所走的方向是正确的。她还表示，她会继续打造一个更好的国家，同时强调，政府必须清廉且有效率，改革必须继续推动，贫富差距必须改善，当然也会继续加强对国家安全的保障。

8.48 PM 韩国瑜在高雄祝贺蔡英文获得台湾人民授权。他表示，他已致电蔡英文总统，同时也呼吁蔡总统为人民开拓幸福、安居乐业的好日子。台下支持韩国瑜的民众大喊“不接受”，之后又高喊“选主席”、“我挺韩，我骄傲！”

8.10 PM 据德国之声记者在蔡英文选战总部获得的最新消息，民进党内部的计票结果显示蔡英文在此次总统大选中的得票数已经突破689万，超过上次选举的水平。另外，韩国瑜所获得的选票（截至目前约452万）也超过了国民党上届总统候选人朱立文的381万票。

7.48 PM 据中央社的报道，国民党在2020年总统立委选举中大败。国民党主席吴敦义稍后将在国民党中央发表谈话，承担败选责任，并即刻请辞党主席职位。据悉，包括副主席郝龙斌、曾永权等在内的一级主管也都将一起请辞。

7.46 PM

今年各区的立委选举中，国民党候选人蒋万安和民进党候选人吴仪农之间的争夺被称作“双帅对决”，最受瞩目。因为两名候选人都是高颜值、高学历，而且职场经历丰富。开票最初一段时间，吴仪农得票数一度领先，但蒋万安奋起直追，目前甚至已经维持较大的领先优势。围在蒋万安竞选总部的外面的支持者低调地关注激烈的选举，主要是因为总统大选部分韩国瑜目前大比分落后。支持者们主要在讨论接下来4年如何支撑这个政党。

7.00 PM 支持蔡英文的台湾青年阿肯在接受德国之声记者采访时表示，如果这次蔡英文的得票率比上一届选举还高，就足以证明台湾以一个民主国家的身份向中共说不。过去4年，无论是蔡英文还是民进党都展现出，我们有能力通过各种方式对抗中共的武力威胁。再加上我们和包括美国在内的其它国家站在一条民主战线上对抗中共武力，我对台湾有信心。

6.38 PM 台南市第6区民进党立委候选人王定宇，已经领先国民党候选人洪秀柱近1万票。由于票数差距明显，王定宇自行宣布当选。王定宇和洪秀柱之间的竞争在选前被称作是“全国最高票立委”与“全国最资深立委”的对决。

6.00 PM 据中央社的报道，已经有多个选区的立委自行宣布当选。

台北市第2选举区民进党立委候选人何志伟、台中市第1选举区民进党立委候选人蔡其昌以及连江县选举区国民党籍陈雪生均自行宣布当选。

5.30 PM 根据中天新闻的计票结果，目前蔡英文已经赢得313万票，韩国瑜获得236万支持票。以有投票权的选民总数来粗估，相当于开出三分之一的票数。

德国之声记者在民进党台北总部的开票现场访问到一位乘坐了16个小时的飞机，特意从美国休斯顿返回台湾参加投票的老先生。这位老先生表示，中国要瓦解台湾，但是台湾是一个自由独立民主的国家。他说：“中国想颠覆我们，我们不能让这个现象发生。”他还表示，不希望香港正在经历的一切在台湾发生。他说不想看到“今日香港、明日台湾”的一幕。

德国之声记者也在现场看到「光复香港，时代革命的」旗帜，可能是香港人到蔡英文竞选总部看开票。

5.18 PM 据中央社报道，金门县选举区国民党立委候选人陈玉珍今天晚间自行宣布当选。她也是第一位自行宣布当选的立委候选人。

4.50 PM 台湾大选已经结束投票，开票正在进行。目前的开票结果显示蔡英文的票数明显占优。

4.00 PM 在高雄国民党开票现场，台湾屏东大学社会发展学系副教授邱毓斌接受德国之声采访。他表示，台湾社会贫富差距越来越大，老龄化问题越来越明显，这些都让民众在生活中感受到的压力越来越大，焦虑感十足。另外还有一个令民众焦虑的原因就是“中国并不是一个普通的邻国，是一个不放弃武力犯台的邻国”。邱毓斌认为，民众心中有焦虑是合理的。接下来不管谁当选都应该谨慎处理这些问题。

中山大学政治学研究所所长刘正山同样也在高雄开票现场接受了德国之声记者的采访。他认为，民进党和国民党的总统候选人在如何维护国家安全的问题上具有两套不同的思维方式。蔡英文认为通过国防自主可以实现国家安全，而韩国瑜则以“以和为贵”的角度来思考。刘正山分析表示：“在如何应对中共的威胁这个问题上台湾民众存在认知上的分裂。”他认为，台湾需要防守，但不用激怒对方（中国大陆），“和与战、鸽派和鹰派，这是路线的选择”。

记者询问刘正山所长，对总统大选的结果有什么预期? 刘正山所长提出“岩浆理论”。他用“岩浆”比喻韩国瑜受欢迎的热潮，并且用“雨水”比喻抹黑韩国瑜的外力。他说，岩浆在去年九合一选举就爆发过，但是之后却在黑韩中逐渐冷却，就像是下雨后岩浆冷却变成岩石的过程。“可是大家看到人心的变化，热度在上升，过去这两个月，岩浆又热回来了。”他说，“岩浆”能否在这次选举爆发，是此刻最重要的事情，竞争势必非常激烈。

今年的投票需要排长龙

台湾今年的大选选民共可投3张选票，包括总统副总统的选票、区域或原住民立法委员的选票、以及选出不分区及侨居国外国民立法委员的政党票。总统副总统选举选民总数为1931万人。这场投票将于下午4时结束，选出总统、副总统，以及113名立法委员。

选民投票需要携带国民身分证、印章及投票通知单。一早，各投票所便出现长长的排队人潮。各政治人物也在媒体的关注下前往投票。

三立新闻报道，现任总统蔡英文一早便现身投票所投票。在蔡英文接受媒体访问时，表示"希望所有公民(国民)都可以出来投票，行使自己的权利，让台湾更强大，也希望整个投票过程都可以很顺利"。中央社报道，民进党副总统候选人赖清德在投票日当日在台南参加投票。

另一方面，国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，上午8点10分左右到高雄林园投票。韩国瑜完成投票后直接离去，并未多表示意见。

台北市市长柯文哲也一早就前往投票站投票，但是现场已经挤满投票选民。他自称排了30分钟的队才投上票。联合报报道，现场有选民直接向他抱怨"行政效率太差"。

三立新闻报道称，台湾知名网红"馆长"陈之汉也已经完成投票。他在脸书上贴出自己在投票站的照片，还表示现场"排队排到脸都歪了"。

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据日本NHK电视台报道，该台有关台湾大选投票的节目在中国大陆地区播放时，台湾现任总统蔡英文现身投票的画面刚一出现，屏幕突然变成全黑。此后画面恢复时，已经变成国民党总统候选人韩国瑜在投票。

NHK的这篇报道指出，根据以往的经验，如果报道到对中国政府或共产党来说不喜欢的新闻时，经常会有播放中断的情况。报道认为，可以看出为了不让蔡总统受到关注中国当局神经绷紧。

李芊/邹邹/ 洪沙/罗法/任琛（综合报道）