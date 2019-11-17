 台湾总统大选:蓝绿对决 橘抢票 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

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时政风云

台湾总统大选:蓝绿对决 橘抢票

台湾三组总统候选人已底定，包括现任总统蔡英文与赖清德、高雄市长韩国瑜和张善政、亲民党主席宋楚瑜和余湘。哪一组目前最受选民青睐?哪些议题是决战关键呢?

Taiwan Präsidentschaftskandidaten James Soong Chu-yu Tsai Ing-wen Han Kuo-yu

根据台媒报导，宋楚瑜参选影响有限，2020台湾总统大选还是蓝绿对决的态势。

(德国之声中文网) 台湾的总统大选已进入最后倒数阶段，三组候选人出炉之后，选战也将更白热化。根据TVBS民意调查中心18日发布的新闻，蔡赖配支持度45％，韩张配37％，宋余配8％，未表态10％。

国民党参选人韩国瑜与副手，也是其国政顾问团总召张善政、亲民党主席宋楚瑜和副手广告人余湘都抢在18日第一天到中选会登记。绿营也整合完成，由现任总统蔡英文搭配前行政院长赖清德出线。兩人將於今日進行登記。

针对宋楚瑜第5度宣布参选总统，国民党发出新闻稿表示担忧，说此举可能「暗助总统蔡英文连任」，甚至表示，宋楚瑜曾任前总统蒋经国英文秘书，自称为蒋经国追随者，「若以小私害大公，让蔡英文连任，百年后如何见蒋经国？

台湾媒体《风传媒》则引用韩阵营人士意见，表示宋楚瑜这次参选分食的是蔡英文的票，因为这些人本来是郭台铭的支持者，郭台铭不选之后，应该是蔡英文的游疑票。报导引用中山大学政治所教授廖达琪指出，宋楚瑜对于传统蓝军的吸引力还是不足。

Taiwan gleichgeschlechtliche Ehe Gay Marriage same sex marriage (Getty Images/AFP/S. Yeh)

接近选战，个候选人对同婚议题也开始表态。蔡英文在国际人权场合不断提及这项「亚洲第一」创举，韩阵营则持保守态度，表示会检讨同婚政策，也针对性平教育内容提出批评。

世代战场

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台湾2020总统大选距今已经只剩下两个月，各党组合也成为选民关注重点。 13日，亲民党主席宋楚瑜宣布参选，正式成为2020年的第三组候选人。 (13.11.2019)

郭董不选了!这个消息震惊台湾政坛后，许多人将焦点放回国民党与其总统候选人韩国瑜的身上。德国之声专访两位熟悉国民党的学者，请他们分析国民党在这场风波之后的选战优劣势。 (17.09.2019)

德国之声访问韩国瑜竞选团队两岸组召集人，前陆委会副主委赵建民谈韩国瑜的两岸政策，并请专家学者剖析韩政营会到遇到的挑战。 (28.08.2019)

韩国瑜日前在外媒记者会被问到如何提升年轻人支持率时，他则反问蔡英文要如何提高年长者的支持率。两人所掌握之选民结构相当清楚。根据TVBS的民调，蔡赖配在20-39岁青年选民中优势领先，韩张配则是在50-59岁选民中占优势。50岁成为两组候选人的支持度高低的分水嶺。

两组候选人打出的牌也可以看出世代的影响，其中就包括同性婚姻和性平教育。蔡英文在多个国际场合强调台湾今年同性婚姻合法，赢得国际人权团体和年轻人的喝彩。韩国瑜和国民党阵营则紧咬同婚有违传统价值，向去年公投反对同婚民众招手。韩国瑜夫人也公开表示，韩国瑜当选后会检讨同婚政策。

此外，在两岸议题上，蔡英文因为香港局势被国民党批评是操弄「亡国感」，大吃「芒果乾」，但蔡英文对香港反送中运动的支持和对应北京的强硬立场，得到多数不支持统一的年轻人认同。虽然韩国瑜日前对北京喊「反港独真普选」，但与蔡英文一贯的「反中」立场相比，被贴上「亲中」标签的韩国瑜要在香港议题上得到年轻人支持比较困难。

韩阵营主打「民进党执政无能」，「两岸议题僵局无解」和「经济与外交受困」等议题则获得年长者的青睐。蔡英文也因为年金改革也在军公教失分，甚至被指为是去年九合一选举大败原因。韩国瑜有别于蓝绿精英的「庶民形象」更是长者和底层支持者成为「铁韩粉」的原因。

在蓝绿方掌握基本盘后，最后关键时刻就看谁能打动未表态民众和中间选民，甚至鬆动彼此支持者，赢得选战领导台湾。

夏立民/李渔 (综合报导)

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