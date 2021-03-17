台湾开打AZ疫苗 专家称安全无虞

(德国之声中文网) 台湾行政院长苏贞昌与卫生福利部部长陈时中22日到台北的台大医院接种阿斯利康的新冠疫苗。两人表示，希望以行动为台湾人民带来安心丶安定的作用。苏贞昌向现场媒体表示，他的疫苗打在左手臂，打完後没有疼痛或不舒服的感觉。

他说：「刚才经过30分钟休息，我现在状况良好，没有任何不舒服的感觉。医师有特别交代，叫我要多喝开水，要多休息。第一点我一定遵办，第二点可能比较有困难。政府进口的疫苗一定经过安全检查後，一定来保护第一线的医护人员。」

苏贞昌重申，台湾政府会继续积极推动国内的疫苗研发，也会争取购买国外研发的疫苗。台湾卫生福利部部长陈时中也重申，每个人接种疫苗时要注意的事项都一样，包含配合医院流程施打疫苗，以及在观察室待30分钟。他说：「打疫苗是很一般的事情，因此不用紧张，院长率先接种疫苗，希望能给大家安心丶安定的作用。」

陈时中也重申，他希望台湾能够成功研发自己的新冠疫苗，并表示如果能让台湾总统蔡英文接种国产疫苗，也会很有意义。

台湾医护优先施打

在世界疫情依然猖獗下，台湾目前只有33人因感染COVID-19仍在医院接受治疗。由于早期有效的预防，包括基本关闭边境，台湾将该流行病控制得很好。而台湾除了行政院长苏贞昌与卫生福利部部长陈时中已顺利接种疫苗外，全国另外还有57家医院也开始打阿斯利康的新冠疫苗。

台湾中央流行疫情指挥中心专家谘询小组召集人张上淳22日上午表示，打阿斯利康的新冠疫苗就像打流行性感冒的疫苗。他强调，阿斯利康的疫苗已得到食药署的认可，中央流行疫情指挥中心也多次开会讨论，目前所搜集到的资讯都显示，阿斯利康的疫苗没问题，决定於22日开始施打，是经过非常严谨评估所得到的结果。

台湾本月初从韩国收了11万7千剂的阿斯利康新冠疫苗，约有6万人等着成为台湾第一批接种新冠疫苗的人。目前，台湾政府优先将疫苗分配给第一线医护人员施打。

去年12月，台湾表示已同意购买近2000万剂新冠疫苗，其中包括1000万剂的阿斯利康新冠疫苗。上周有十多个欧洲国家在媒体报导有少数施打阿斯利康疫苗的民众出现血栓或血小板低下的问题後，暂停使用阿斯利康疫苗。

然而，世界卫生组织的欧洲主任18日表示，这种疫苗的好处远远超过任何风险，多国已於19日恢复广泛施打阿斯利康的新冠疫苗。而在全球多国大规模展开新冠疫苗接种计画时，台湾政府淡化外界对疫苗接种计划启动较晚的担忧，称由于台湾确诊率如此之低，不像其他国家存在紧迫性。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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