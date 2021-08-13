 台湾开打自产「高端」疫苗 未完成三期试验引争论 | 科技环境 | DW | 18.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

台湾开打自产「高端」疫苗 未完成三期试验引争论

台湾23日起将为民众施打自产的高端疫苗，18日更宣布要扩大开放至20岁以上的民众接种高端，然而该款疫苗未经三期试验且没有国际认证，有效及安全性引发讨论，医界看法、民众态度为何？

Weltspiegel 12.04.2021 | Corona | Taiwan Taoyuan | Impfung

（德国之声中文网）台湾预计8月23日开始为民众施打自产的高端疫苗，但此疫苗是全球首款先以「免疫桥接」技术取代三期试验，通过当地紧急授权（EUA）的新冠疫苗，其安全性及有效性引发讨论。

多名医师和学者建议，应等到第三期试验通过後再为民众接种新冠疫苗，然而台湾政府强调，高端疫苗的「中和抗体数据」已证明不劣於阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，且安全性数据显示无重大安全疑虑。

台湾高端疫苗首批开放36岁以上的民众施打，约有42万人预约接种，占预约资格人数的七成，19日扩大开放至20岁以上的人预约接种。由於台湾疫苗供货量不足，截至16日，疫苗接种人口涵盖率约39%，其中大多仅接种一剂疫苗。

未完成三期试验

澳洲南澳大学的流行病学家埃斯特曼（Adrian Esterman）指出，通常「免疫桥接」结果可以做为通过紧急授权（EUA) 使用，但他指出，通常是疫苗在三期试验的基础上已被批准用於成人後，才会透过「免疫桥接」来推断使用在儿童群体中的有效性。

他向德国之声表示，台湾已经有阿斯利康和莫德纳疫苗，「若剂量足够，最好先施打这些疫苗，直到高端取得第三期临床试验中期分析结果，再施打高端。」

Corona Impfstoff Moderna Biontech Pfizer

台湾目前仍以莫德纳和阿斯利康疫苗为主。（资料照片）

埃斯特曼举例，越南国产的Nanocovax新冠疫苗，在对大众施打前，也还在进行第三期试验。据越通社报导，越南的Nanocovax疫苗6月11日开进入三期临床试验，虽曾申请紧急使用，但中央社引述当地卫生部官员称，没有足够科学证据支持Nanocovax能够获批紧急使用。

不过，埃斯特曼也指出，俄罗斯的「卫星五号」（Sputnik-V）新冠疫苗也是在三期试验结果出来前就开放民众施打，当时受到很多批评，但後来证明它是有效的。不过，目前世卫并未批准「卫星五号」疫苗的紧急使用。

安全及有效性？

纽西兰奥克兰大学副教授丶公共卫生医生科林·图奎东加（Collin Tukuitonga）也认为，一般情况下，政府会希望所有疫苗或药品在注册使用前，能够完成所有试验。他直言：「在三期试验未完成先施打疫苗，并不寻常」。

图奎东加向德国之声强调，使用高端疫苗关键因素仍是其安全性和疗效情况。并指出，疫苗在没有完成第三阶段临床试验的情况下使用，监管机构通常必须持续监测，并要求制造商提供更多信息。

不过他也表示，理解台湾因疫苗供应有限而开始施打高端疫苗，但他无法对其有效性及安全性做评论。

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中17日曾表示，由於高端疫苗在巴拉圭执行的三期临床试验是1000人的「免疫桥接」试验。他坦承，依照食药署目前标准，不会接受高端申请台湾正式药证。

台湾国家卫生卫生研究院报告指出，疫苗在第三期临床试验会有一定人数的受试者，通常是几千人甚至几万人，比较有施打疫苗的和没有施打疫苗，或施打安慰剂的疾病发生率，称为疫苗效力（efficacy）。

「对高端没信心」

台湾总统蔡英文已表示，将在23日接种高端疫苗，但地方政府及在野的国民党都对高端提出质疑。国民党日前质疑高端疫苗紧急使用授权的程序有问题。另外，有地方政府甚至通过市议会决议，不施打高端疫苗。

苗栗县议会17日举行的临时会决议，必须经过国际认证才能给县民施打，形同建议县政府不准施打高端疫苗。对此，台湾疫情指挥中心表示，「疫苗接种为全国事项，要根据中央规定办理」。

Taiwan Premierministerin Tsai Ing-Wen

台湾总统蔡英文将在23日接种高端疫苗。

台湾中原大学16日公布调查指出，台湾社会对於国产疫苗是否具保护力仍存疑虑，有69.1％民众对国产疫苗没信心，另有高达77％民众最愿意施打mRNA疫苗，而台湾自产的高端及联亚加起来仅6.6％，不到一成。

今年31岁的简小姐将可以预约施打高端疫苗，但她对此款疫苗仍存有疑虑，并向德国之声表示，对高端没有太多信心，「若有施打人数跟後遗症的统计，会比较安心」。

简小姐指出，就算没有其他疫苗可打，也不会想打高端，主要原因是没有通过三期试验。他说：「在还没达到跟进口疫苗一样的标准前，不会想打高端。」

台湾医界也有人对高端提出质疑，中国医药大学附设医院感染科主治医师王任贤向台湾媒体《今健康》指出，高端疫苗因三期试验还没做好就紧急通过授权，「实在相当不安全」。

他说：「一来无法确认疫苗实际的保护力，二来也无法确认到底有哪些副作用丶不良事件丶不良反应」。他建议民众施打前三思。

高雄的黄钰涵就决定采观望态度。她向德国之声表示，全家人都还未接种疫苗，她的父母年纪超过60岁，目前仍不考虑高端疫苗，仅登记预约阿斯利康及莫德纳（Moderna）。

黄钰涵向德国之声说：「因为都没有人打过，很像白老鼠，也不知道会不会有什麽副作用，所以先观望看效果如何，安不安全。」

观看视频 04:39

街訪台灣人：會打「國產疫苗」嗎？

首批高端接种者

不过，也有少数台湾民众对高端很有信心，约42万人自23日起将陆续接种高端疫苗。截至17日，台湾疫苗登记平台上， 总登记人数有1300万7745人，有意接种高端疫苗者的有58.2万人，占比约0.44%。

今年50岁的何睿丰对高端信心十足，完成预约的他，23日早上将接种高端疫苗，是首批接种高端疫苗的其中一人，他对台湾自产的疫苗相当有信心，很早就放弃阿斯利康及莫德纳疫苗，选择支持国产疫苗。

何睿丰向德国之声表示，有无通过三期试验对他而言没有差，因为看过多个报导和研究後
他认为高端副作用较少，且已经通过政府认可，但让他再三考虑的是没有高端疫苗未取得国际认证，担心未来出国会比较麻烦。

何睿丰说：「我就怕以後如果有疫苗护照，大家都可以出国，我不能的话就会很麻烦，如果真的不行，就看看到时候能不能混打其他疫苗吧。」

哈佛大学流行病学博士，台大医学院教授李建璋曾在台湾媒体指出，若担心长者接种AZ或莫德纳疫苗会无法承受较强的免疫反应（副作用），便可以选择考虑属蛋白质疫苗的高端。

他也建议，年轻人短期内有打疫苗需求可以先打高端，但是都「不能排除他们日後还有加打核酸疫苗的选择」。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

台湾高端疫苗获紧急使用授权 预计8月开始供货

高端疫苗作为一款台湾本土研發的疫苗，台湾政府对它寄予厚望，但随着其他国际疫苗陆续到货、以及高端未执行第三期试验即申请紧急使用授权的举措，都令这款疫苗成为台湾大众的议论焦点。  

台湾疫苗危机暂解 特权施打引民怨

台湾自产的疫苗高端和联亚近日传出解盲过关，有机会在7月供货，这些疫苗对抗新冠病毒的能力如何?台湾是否已经度过疫苗荒?  

陈时中承认复星医药手握BNT疫苗代理权

台湾卫福部长承认复星医药拥有德国BioNTech疫苗代理权，但他强调，即便如此，复星“也不要干扰到台湾购买疫苗”。台湾名嘴彭文正指蔡英文已“偷打BioNTech疫苗”。总统府怒斥“谣言”。  

台湾购千万「二期」国产疫苗  在野党质疑安全性

台湾疫情持续蔓延，但仅约1%人口接种疫苗，疫苗供应严重不足。当局30日证实已向国内疫苗厂商采购1000万剂疫苗，惟相关措施引来在野党的质疑。  

相关内容

Themenbild -Symbolfoto:Corona Model Released! Schutzimpfung fuer Kinder und Jugendliche,Impfung. Jugendlicher (14 Jahre alt) vor Impfung, Auf dem Impfgipfel beraten Bund und Laender darueber, ob und wie schnell Minderjaehrige geimpft werden. mpfangebot fuer Kinder und Jugendliche. Impfspritze,Spritze,Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele. Model Released!

德国新冠疫苗接种进展：反对者没那么多 13.08.2021

接种疫苗者是否应得到某些优待，对此，德国国内意见不一。有关方面强调，应鼓励不情愿的人接种疫苗以实现群体免疫。其实，德国国民接种意愿相当高。

A patient receives the first of two injections with a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at a care home DRK-Seniorenwohnpark Grossraeschen, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Grossraeschen, Germany, December 27, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

用生理盐水替代新冠疫苗 德国护士给出解释 14.08.2021

在德国下萨克森州的弗里斯兰（Friesland） 地区，一名护士被指控用生理盐水替代新冠疫苗给人注射。约有8557人可能受到影响，他们已被要求重新接种。

Dakar, 3.3.021***Workers start to un-wrap boxes containing Oxford/AstraZeneca vaccines donated to Senegal by the Covax global Covid-19 vaccination program are seen as they are unloaded in Dakar on March 3, 2021. - Covax is a global scheme to procure and distribute inoculations for free, as the world races to contain the pandemic. (Photo by JOHN WESSELS / AFP) (Photo by JOHN WESSELS/AFP via Getty Images)

事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？ 12.08.2021

在接受德国之声专访时，社民党籍联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）称，国际组织和相关国家自身缺乏协调是南半球疫苗接种运动迄今进展不快的最大原因。是这样的吗？我们不妨对这位下届总理候选人的说法作一次事实核查。

广告

经济纵横

报告指出，在治理较弱且中国投资占主导地位的国家，对中国涉嫌造成负面社会、环境和人权影响的指控数量较多。

NGO：在海外被投诉不负责任的中国企业增加

英国非盈利机构企业责任资源中心最新发布的一份报告指出，随着中国企业，尤其是能源、建筑、采矿和金属行业的海外扩张，民间社会和媒体对特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲地区与之相关的社会、环境和人权侵犯的报道也不断增加。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  