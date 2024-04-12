台湾希望肖尔茨访华直言不讳

（德国之声中文网）台湾期待德国总理肖尔茨访华时明确警告不要对台动武。台湾驻德国代表谢志伟向德新社表示，尽管肖尔茨上次2022年11月访华向中国领导层作出明确表态，但台湾此后受到的威胁却更甚。“或许中方当时没有那么清楚地明白是什么意思”，因此，“如果肖尔茨先生再次直言不讳，不是件坏事”。

肖尔茨周六前往中国进行为期三天的访问。他将与中国国家主席习近平等会晤。一个经济代表团陪同访问。此外，农业部长、交通部长和环境部长部分随访。

中国将2300万人口的台湾视为领土的一部分。自俄罗斯入侵乌克兰以来，对中国可能进攻台湾的忧虑增加。中国领导层多次重申不放弃武力攻台。

谢志伟指出，一旦发生入侵，也将对德国、欧盟利益产生十分具体的影响。由于德国和欧洲经济对台湾半导体有很大的依赖，中国届时可能会将其作为“经济和技术武器”使用。谢志伟鼓励肖尔茨继续降低对中国经济依赖的路线。

此外，他表示，希望德国同美国、英国和法国一样，在台湾海峡展示军事存在。5月，德国联邦国防军再次派出一艘护卫舰和一艘补给船前往太平洋，以强调该地区作为重要贸易航线对德国的重要性。2021年8月至2022年2月曾有一次类似的使命。巴伐利亚号护卫舰当时尽管参加了盟友的演习，但避开了台湾。谢志伟表示，这令人“失望”。如果即将展开的使命能有不同做法，那将向中国发出“信号”。

2023年3月德国教育部长访台曾引发北京愤怒

谢志伟还希望德国与台湾更紧密合作。“对中国，德国有一个战略；对台湾，德国仍有些过敏”，他说道。

这位代表还希望有更多德国部长访台。他表示，能够设想司法部长布什曼（自民党）、交通部长维兴（自民党）或者经济部长哈贝克（绿党）访台。

去年，德国教育部长施塔克-瓦青格作为25年来首位德国政府成员访问台北，引起北京的愤怒。

（德新社）

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