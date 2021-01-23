台湾局势引关注 美议员重提《防止台湾遭侵略法》

(德国之声中文网)台湾国防部周五发布及时军事动态称，2月19日共有4架歼-16机、4架歼轰-7机以及1架运-9通信对抗机出现在台湾西南防空识别区，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，实施广播驱离并以防空飞弹追监。台湾媒体指出，这是中共军机二月以来扰台的最大规模。

路透社报道称，中国几乎每日都派遣军机进入台湾西南空域，上一次共军军机大规模扰台是在1月23日，当时共有13架军机接近台湾空域。

在这项军事动态发布的不久前，台湾军方刚发生人事异动，由有留美经历的邱国正接任国防部长，原国防部长严德发则转任国安会咨询委员。台湾总统府发言人张惇涵在记者会上介绍道，邱国正1999年从美国陆军战争学院毕业，熟悉美国国家战略和军事思维。他表示，邱国正在国安局长任内，在对美战略沟通和相关安全工作的推动上建树良多，将能助益后续台美国防事务上的各项合作。

美议员呼吁拜登捍卫民主台湾

此前一日，美国共和党参议员斯科特 (Rick Scott)《防止台湾遭侵略法》》（Taiwan Prevention Avt），目的是进一步加强美台关系，并增强台湾抵抗中共侵略政策及军事行动的能力。这项法案最早由美国众议院外交事务委员会成员、共和党议员尤霍（Ted Yoho）于2020年7月底提出，但上届国会任期内没有对此进行表决。



科斯特周四发表声明，联合共和党众议院议员雷申塔勒（Guy Reschenthaler）分别在参众两院再次提出《防止台湾遭侵略法》。科斯特在声明中写道：“习总书记想要主宰世界并不是秘密。美国不能坐视不理，任由其发生，而这就要从支持我们和平民主的盟友台湾开始......拜登政府对中国的绥靖政策相当危险。如果拜登总统无法挺身对抗习总书记，对于美国及其盟国将造成绝对破坏性的后果。”

斯科特同日也在推特上写道：“我们不能坐视中国共产党继续威胁我们的民主盟友台湾。我呼吁拜登总统以及参议院民主党党团为民主挺身而出，与我一起通过《防止台湾遭侵略法》来支持台湾。”

负责在众议院提出该法案的雷申塔勒则表示，“近月来，中国对台湾的敌对行动升级。《防止台湾遭侵略法》将强化并巩固台湾，通过呼吁达成自由贸易协定、增加与美国的安全合作，并授权总统使用武力捍卫遭受直接攻击的台湾。”

聚焦东沙群岛

值得关注的是，日本知名政治学家、东京外国语大学综合国际学研究院教授小笠原欣幸再次撰文分析，东沙群岛（又称“普拉塔斯群岛”，Pratas Islands）可能成为台湾危机的导火索。台湾中央社援引小笠原欣幸在美国新闻周刊（Newsweek）日文版发表的文章称，现阶段中国武力犯台的可能行很低，主要是预想将遭到台湾军队的抵抗、美军介入及国际社会反中情绪高涨等情况。





小笠原分析，适逢中共创党100周年，而中国国家主席习近平有意在2022年以“中国梦”盛大召开第20次全国代表大会，应该会想在台湾问题上展现成果。他指出，中国若对台动武，预想美国将会采取行动，并在美国和日本引发强烈反中情绪。与之相比，由于东沙群岛 较不为外界所知，即使爆发战事，国际社会批判的力道也不会那么大。



中央社援引小笠原文章，若东沙群岛发生战事将会对台湾造成重大打击，一旦台湾社会发生恐慌，对习近平而言将是意外收获，也是“一石二鸟”之举，有助于习近平连任第三届共产党总书记。



小笠原欣幸去年底也曾在英文政治刊物《外交官》网站上发表类似的分析文章，认为东沙群岛将成为新冲突点。



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